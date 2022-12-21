«أبوظبي الإسلامي»: 130 صفقة عبر «ترايد أسيتس» بـ 128 مليون دولار

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي عن حصوله على جائزة «أفضل سوق إلكترونية» من منصّة «ترايد أسيتس»، أول سوق إلكترونية للمصارف مدعومة بتقنية «بلوك تشين»، لتميزه في مجال تبني التقنيات الرقمية المدعومة بتقنية «بلوك تشين».

وأفاد المصرف، في بيان، بأنه من خلال اتفاقية الشراكة الإستراتيجية التي وقعها العام الماضي مع «ترايد أسيتس»، بهدف تعزيز كفاءة وإنتاجية الأعمال، فقد واصل تبني التقنيات الجديدة والناشئة، والذي أثمر عن نجاحه في إتمام 130 صفقة من خلال منصّة «ترايد أسيتس»، بقيمة إجمالية جاوزت 128 مليون دولار.

وقال الرئيس العالمي لقطاع الأعمال الدولية في مصرف أبوظبي الإسلامي، عبدالله الشحّي، إن المصرف يواصل من خلال شراكته مع «ترايد أسيتس» نجاحاته في مجال تنفيذ معاملات توزيع التمويلات التجارية، وأكد على نجاحه عالمياً من خلال التزامه بتعزيز الكفاءة والإنتاجية والابتكار، وتقديم نموذج يحتذى به في مجال الأعمال في عالمنا الرقمي.