قانون ملكية العقارات المشتركة في دبي

يهدف قانون الملكية المشتركة في دبي إلى تعزيز قدرات القطاع العقاري بشكل عام. وتعرف الملكية المشتركة في دبي بأنها مبنى مشترك بين أكثر من شخص بكل أجزائه والملحقات الخاصة به، من ضمنها الأرض المقام عليها المبنى، كذلك الأرض التي تخصص للتمليك في المستقبل، والأرض التي تقسم لوحدات.

وتختلف العقارات المشتركة بحسب الغاية منها؛ فهناك المشروعات العقارية الكبرى التي تشمل العقارات المشتركة المحددة وفقاً لمعايير معينة والمعتمدة من مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إلى جانب المشروعات الفندقية، وهي العقارات التي تخصص وحداتها للتمليك المشترك ويتم ترخيصها من الجهات المختصة بغرض استخدامها كوحدة أو منشأة فندقية مشتركة، وتشمل: الفنادق والشقق الفندقية والفلل الفندقية والغرف الفندقية.

وينص قانون السكن المشترك في دبي على إعداد «أراضي دبي» سجلاً خاصاً للعقارات المشتركة، يشتمل على الأراضي التي يملكها المطورون والتي ستقام عليها العقارات المشتركة، والوحدات المخصصة للتمليك المستقل في العقار المشترك التي يبيعها المطورون، إضافة إلى أسماء مالكي تلك الوحدات، وأعضاء لجنة الملاك، ونظام إدارة المبنى.