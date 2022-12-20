5000 زائر لمهرجان الشارقة لريادة الأعمال

اختتم مهرجان الشارقة لريادة الأعمال، فعاليات دورته السادسة، في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، والتي سجلت أكبر إقبال جماهيري في تاريخ المهرجان، حيث استقطبت أكثر من 5000 زائر، حضروا الجلسات الحوارية.

وشهد اليوم الختامي من المهرجان، توزيع الجوائز الخمس لمسابقات الدورة السادسة، والتي شملت مسابقة «هاكاثون» المهرجان، وبطولة التشفير «آي كود جونيور»، وجوائز مسابقة عرض الشركات الناشئة في مساراتها الثلاثة: الإبداعي والإعلامي، ومسار النساء المؤسِّسات، والمسار السياحي.

وأكدت المديرة التنفيذية لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، نجلاء المدفع، أن «فرص التعليم والتدريب والدعم التي تقدمها الشارقة لرواد الأعمال، أسهمت في تعزيز مكانتها مركزاً للابتكار، ومحطة عالمية للاستثمار، وموطناً مفضلاً لأصحاب التجارب الرائدة من مختلف أنحاء العالم، حيث تسهم الإمارة في تحقيق الألفة وتعزيز شعور الانتماء لدى رواد الأعمال للمجتمعات والقطاعات التي يمارسون فيها أعمالهم».

وأضافت: «ما شهدناه خلال يومي مهرجان الشارقة لريادة الأعمال يثبت أن المستقبل لأصحاب الجرأة والابتكار والتفكير الريادي».