«الأعلى للطاقة» في دبي يستعرض خارطة الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2050

ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الاجتماع الـ73 للمجلس، الذي عقد عن بعد، وتم خلاله استعراض خارطة طريق الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

وأكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، خلال الاجتماع، أهمية تعاون الجهات المعنية في الدولة لتحقيق أهداف المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، انسجاماً مع رؤية القيادة في الوصول إلى اقتصاد أخضر مستدام.

من جانبه، قال نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، سعيد محمد الطاير: «تحقيقاً لرؤية وتوجيهات القيادة في التصدي للتغير المناخي من خلال طرح حلول فاعلة لدعم القطاعات المحلية منخفضة الكربون، ومشروعات رائدة تدعم استراتيجيات وتطلعات الدولة المستقبلية في بناء نموذج ناجح للاقتصاد الأخضر، فإننا نعمل في المجلس على تنفيذ خارطة الطريق والخطط التي تشمل المبادرات والاستراتيجيات الوطنية، للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2050 وإرساء دعائم اقتصاد منخفض الكربون».

من جهته، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي، أحمد بطي المحيربي، إن الاجتماع ناقش مشروع النظام الوطني لتداول الأرصدة الكربونية، بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة، وإدراج برنامج تصنيف للمباني القائمة لرصد كفاءة استهلاك المياه والكهرباء، كمبادرة اختيارية للمباني السكنية والتجارية، بهدف تحسين أداء الطاقة، وزيادة الوعي لأهمية ترشيد الاستهلاك في المباني القائمة، بالتزامن مع دخول برنامج دبي للأبنية الخضراء.

وتطرق الاجتماع كذلك إلى اقتراح شركة بترول الإمارات الوطنية «إينوك» بتوريد المنتجات البترولية إلى مطار آل مكتوم الدولي، عبر محطة «فالكون» في جبل علي، حيث تناقش «إينوك» مع الشركات الموردة للمطار إمكانية استعمال «خط فالكون» لتوريد وقود الطائرات، وذلك لتقليل النقل البري، وتجنب مخاطر النقل والانبعاثات الكربونية.