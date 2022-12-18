100 شركة ناشئة تعرض تجاربها خلال "مهرجان الشارقة لريادة الأعمال"

قدمت أكثر من 100 شركة ناشئة في مجالات الاستثمار العقاري والتكنولوجيا المالية والخدمات الإلكترونية وغيرها من المجالات، تعرض تجاربها وتقدم خلاصات خبراتها على منصات "مهرجان الشارقة لريادة الأعمال"، بمشاركة قادة مبدعين ورواد أعمال مبتكرين نجحوا في توظيف التكنولوجيا في خدمة مشاريعهم التجارية المختلفة، حيث يقدم لهم المهرجان فرصة فريدة لتعريف الزوار بأفكارهم المبتكرة ونماذج أعمالهم الإبداعية التي تمكنوا من تحويلها إلى أعمال مستدامة من خلال قدرتهم على خلق حالة من التوازن بين قواعد العمل واحتياجات الجمهور وفهمهم لمتغيرات السوق.

ومثّل "مهرجان الشارقة لريادة الأعمال" في دورته السادسة، فرصاً للقاءات وحوارات قيّمة بين المدربين المتخصصين، وقادة الأعمال، وأصحاب المشاريع الناشئة، تبادلوا فيها الأفكار، واطلعوا على التجارب الرائدة التي شكلت لهم فرصة لاكتشاف علاقات جديدة في عالم الأعمال، يمكن لها أن تشكّل نقلة نوعية في مسيرتهم المهنية والحياتية.

وفي لقاء تفاعلي جمع نخبة من الشباب في المهرجان على منصة "جودة الحياة"، سلّطت المعالجة والمدربة الشمولية سيلفاث بينتو الضوء على أهمية الانتماء للمجتمع في إحداث تغيير حقيقي داخل الإنسان، في خضم سعيه اليومي لتحقيق النجاح والابتكار في الحياة.

وأكدت المعالجة، والخبيرة في العديد من الأساليب الحوارية، أن الصحة الجيدة والروابط العائلية والاجتماعية المبنية على التعاون والمحبة ركيزة أساسية في انطلاق الإنسان نحو النجاح، مشيرة إلى أهمية ممارسة الرياضة لرائد الأعمال، وتأثرها على مضاعفة تركيزه، وإمداده بالطاقة الإيجابية التي تساهم في ابتكاره أفكاراً خلاقة تعود على مشاريعه الريادية بالنجاح والازدهار.

كما شهدت "منصة جودة الحياة"، ضمن المهرجان، جلسة يوغا انسيابية، مقدمة من قبل UForm إضافة إلى جلسة شفاء الصوت من أستديو بركة.