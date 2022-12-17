«فلاي دبي» تطلق رحلات إلى 7 محطات جديدة العام المقبل

بدأت شركة «فلاي دبي» تشغيل رحلة يومية إلى العاصمة السلوفينية ليوبليانا، خلال ديسمبر الجاري، بالتزامن مع قوة الطلب الموسمي إلى هذه الوجهة الأوروبية، مشيرة إلى أنها بدأت بأولى رحلاتها إلى سلوفينيا في 24 سبتمبر 2021، بمعدل ثلاث رحلات أسبوعياً، لافتة إلى إن إجمالي عدد وجهاتها الدولية وصل حالياً إلى 108 وجهات عبر إفريقيا وآسيا الوسطى والقوقاز ووسط وجنوب شرق أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية.

وكشفت الشركة أنها استلمت 20 طائرة «بوينغ 737 ماكس»، خلال العام الجاري وحده، ليصل عدد الطائرات في أسطولها إلى 71 طائرة، تشمل طرازي «بوينغ 737» الجيل الجديد، و«بوينغ 737 ماكس».

وأضافت الناقلة أن «عدد وجهاتها الدولية سيرتفع إلى 115 وجهة بحلول منتصف العام المقبل، بمعدل سبع محطات جديدة، حيث ستبدأ الشركة رحلاتها إلى كل من: كرابي وباتايا في تايلاند، فضلاً عن سانت بطرسبرغ خلال يناير المقبل، إضافة إلى خدمة يومية جديدة إلى مطار غان الدولي، ثاني وجهة لها في المالديف اعتباراً من الرابع من فبراير 2023».

وذكرت الشركة أنها «ستطلق أيضاً رحلاتها إلى ميلانو إيطاليا خلال مارس المقبل، وكل من كالياري في إيطاليا وكورفو في اليونان في يونيو المقبل»، مشيرة إلى أنها تواصل توسعة شبكتها العالمية وخدمة الأسواق التي لم تكن ترتبط برحلات مباشرة بمطار دبي الدولي مسبقاً، حيث أطلقت رحلاتها إلى أكثر من 25 وجهة منذ بداية 2021.

وذكرت الشركة، أن الطلب على وجهاتها الموسمية يتواصل، عاماً بعد عام، بما في ذلك الوجهات الأوروبية، مضيفة أن رحلاتها إلى العاصمة السلوفينية، ليوبليانا، يشهد معدلات إشغال مرتفعة، لافتة إلى أنه بإمكان المسافرين مع شركة طيران الإمارات مواصلة رحلاتهم إلى هذه الوجهة.

وانضمت سلوفينيا، كوجهة سياحية، إلى وجهات شركة فلاي دبي في سبتمبر 2021، بواقع ثلاث رحلات أسبوعياً، لترتفع اليوم إلى رحلة يومية، لما تتميز به هذه الوجهة من معالم فريدة وطبيعة خلابة متنوعة.

وتتميز سلوفينيا بموقعها المتميز بين جبال الألب والبحر الأبيض المتوسط، وبوجود السواحل والمساحات الخضراء والغابات التي تغطي أكثر من 60% من مساحة الدولة، حيث يتم تنظيم جولات مشي وتسلق عبر الغابات والجبال للسياح والزوار، وتضم قلاعاً ومواقع تاريخية ومتاحف ومعالم ثقافية، تُظهر تاريخ الدولة والحضارات التي مرت عليها.

عطلات متكاملة

توفر عطلات فلاي دبي باقات عطلات متكاملة الى ليوبليانا تبدا من 2887 درهما للشخص تشمل تذاكر السفر على الدرجة السياحية والاقامة لمدة ثلاث ليال.

ويمرّ نهر ليوبليانا في العاصمة بمجراه المتعرج، في منطقة تعود معالمها إلى العصور الوسطى والتي لا يُسمح بدخول السيارات إليها، وتعلو مياهَه مجموعة من الجسور. يمزج جسر «تريبل» ما بين عمارة القرنين التاسع عشر والعشرين، إذ شُيّدت حافتاه من الحجر وتزيّنت بالمصابيح.

108

عدد محطات «فلاي دبي» في شبكتها العالمية.

115

وجهة إجمالي عدد المحطات بحلول منتصف العام المقبل.