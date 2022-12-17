كهرباء دبي تحصد جائزة أفضل مؤسسة إبداعية في خدمات الكهرباء والمياه

تأكيداً على ريادتها العالمية في مختلف المجالات، حققت هيئة كهرباء ومياه دبي إنجازاً جديداً بحصدها جائزة أفضل مؤسسة إبداعية في خدمات الكهرباء والمياه ضمن جوائز "غلوبال براندز" العالمية لعام 2022 في المملكة المتحدة.

وأعرب معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، عن سعادته بهذه الجائزة التي تعكس الاستراتيجيات المتميزة التي طورتها الهيئة وجهودها في الإبداع، والابتكار، والجودة، وخدمة المتعاملين، والأداء المتميز في إطار رؤيتها كمؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة.

وأضاف معالي الطاير: "نهتدي في مختلف مجالات عملنا برؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رائد التميز الذي لا يرضى سوى بالمركز الأول في جميع القطاعات. وتوفر هيئة كهرباء ومياه دبي البيئة الداعمة للإبداع والابتكار الذي نضعه على رأس قائمة أولوياتنا لتحقيق أهداف الخطط والاستراتيجيات الحكومية، وأطلقنا العديد من المبادرات التي تهدف إلى الارتقاء بتجربة المتعاملين وتطوير خدماتنا وتوفيرها عبر قنوات ذكية ومبتكرة متاحة في أي وقت ومن أي مكان. وقد طورت الهيئة آليات عمل لقياس مستوى سعادة المتعاملين عن خدماتها بشكل مباشر ومستمر ضمن إطار عمل متكامل يضمن التحسين المستمر من خلال مأسسة آلية للقياس والمتابعة، حتى باتت الهيئة مرجعاً لأفضل الممارسات في مجال إسعاد المتعاملين، انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة بأن تكون دبي المدينة الأذكى والأكثر سعادة على مستوى العالم."

يشار إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي حققت العديد من الإنجازات في مجال التميز خلال عام 2021 منها فوزها بجائزة الشيخ خليفة للامتياز في فئة النخبة المتميزة، حيث حققت أعلى درجة في تاريخ الجائزة منذ إطلاقها عام 1999 متفوقة على أكثر من 200 مؤسسة محلية وإقليمية رائدة. كما فازت الهيئة بخمس جوائز ضمن جوائز دبي للتميز الحكومي، أبرزها جائزة النخبة. كما حصدت الجائزة العالمية من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة للمرة الثانية، والهيئة هي المؤسسة الوحيدة خارج أوروبا التي تحصل على هذه الجائزة. وحصلت هيئة كهرباء ومياه دبي كذلك على شهادة "كايتمارك للابتكار" التي يقدمها المعهد البريطاني للمعايير، وهي أول جهة حكومية على مستوى العالم تحصل على هذه الشهادة.