أسرار رائد الأعمال الناجح في "مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2022"

استضافت "منصة التكنولوجيا" في الدورة السادسة من مهرجان الشارقة لريادة الأعمال، سبع جلسات ملهمة جمعت نخبة من الخبراء والمتخصصين ورواد الأعمال، قدموا فيها رؤى مبتكرة حول ريادة الأعمال و التكنولوجيا، وأبرز الحلول لتجاوز التحديات التي تواجه رواد الأعمال.

وفي جلسة بعنوان "مستقبل التكنولوجيا التعليمية"، بدأ عمر شيحان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "Englease" بتعريف الحضور بالخدمات التي تقدمها شركته للأفراد والشركات والمدارس من خلال إتاحة الفرصة للطلاب والموظفين لتحقيق أهدافهم عبر مساعدتهم على إتقان اللغة الإنجليزية ضمن رحلة تعليمية تتسم بأساليب حيوية وحديثة ومرنة، وبدون أي ضغوطات، حيث وصلت خدماتها إلى أكثر من 250 ألف متعلم عبر ما يزيد على 50 ألف دورة تدريبية.

صناعة تكنولوجيا التعليم ستصل إلى 10 تريليونات دولار بحلول عام 2030

وأوضح أن جائحة فيروس كورونا اضطرت 1.6 مليون شخص للتعلم من المنزل، وغيّرت النظرة إلى التعليم الرقمي، وقال: "يبلغ حجم صناعة التعليم اليوم 7 تريليون دولار أمريكي ومن المتوقع أن يرتفع إلى 10 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030، ومن خلال تبني تقنيات وأساليب تدريس جديدة ، يمكننا إنشاء نظام تعليمي أكثر سهولة ومرونة وشمولية لجميع الطلاب، خاصة مع سهولة التعلم عبر الإنترنت يمكن للطلاب الحصول على تعليم عالي الجودة دون التقيد بالجغرافيا أو قيود الوقت".

واستضافت جلسة "حلقة المؤسسين: مواجهة تحديات تلبية احتياجات العملاء"، كلاً من مروان شعار، الرئيس التنفيذي بالشراكة في شركة "Kavak"، وعبد العزيز اللوغاني، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ "Floward"، وأدارتها شيرين عبدالله، المنتجة والمقدّمة لدى "Spark! Studios"، حيث سلطوا الضوء على التحديات الأكثر شيوعاً التي يواجهها رواد الأعمال عند تأسيس أعمالهم، وآليات تعزيز قدرات رجال الأعمال على مواجهة الاضطرابات المستقبلية، ووضع الخطط المناسبة لجعل نمو أعمالهم مستداماً.

وأكد شعار على ضرورة تحلّي رائد الأعمال بشخصية مرنة ومتوازنة حتى يستطيع التعايش مع ضغوطات العمل التي لا يمكن التنبؤ بها والمتغيرات غير المألوفة، بالإضافة إلى فهم السوق ومتطلباته وتبادل الأفكار والاستفادة من خبرات ومعارف الآخرين، وشدد على أن نجاح العمل ينطلق من اختيار نموذج صحيح يحقق الاستدامة والربح، وأن التسرع في نمو العمل سيؤدي انهياره قبل أن يبدأ.

وأوضح اللوغاني أن تمتّع مؤسّس العمل برؤية مبتكرة وجذب المواهب الصحيحة، وتحديد وصف دقيق للخدمات التي تقدمها شركته، سيمكّنه من إيجاد حل لكافة المشكلات التي تواجه عمله، إلى جانب تجنب المنافسة والسعي إلى التميز من خلال الوعي بمتغيرات السوق وبثقافة العملاء وامتلاك عقلية إبداعية ومبتكرة.

وشهدت منصة التكنولوجيا أيضاً، جلسة بعنوان "ويب 3.0 ومنظومة التكنولوجيا"، تحدث خلالها كل من مشاعل وقار، المؤسس والمدير العام لــ"VenturePunk"، وعظيم خان، رئيس التبرعات والشراكات "Gitcoin"، وأولا ليند، الرئيس التنفيذي لـ"FTFT Capital"، وجميل أبو وردة، مدير ومؤسس مشارك لـ"Metkaf.com".

واستعرض المشاركون كيفية توظيف التكنولوجيا الحديثة في ويب 3 لتحقيق عوائد مالية باستقلالية دون اللجوء إلى المنصات التقليدية التي تستحوذ على نسبة عالية من العوائد، وكيفية استخدام منصات التواصل الاجتماعي الكبرى لجمع المعلومات عن مستخدميها وتحويلها إلى سلع تُباع لغايات التسويق والدعاية والإعلان.

وخلال جلسة بعنوان "ريادة الأعمال القائمة على المنتَج: كيف تبني ثقافة الشركة التي تلبي احتياجات العملاء"، استعرض يي-وي أنج، مدير المُنتَج في شركة "طلبات"، أهمية المنتجات في حل مشكلات العملاء، وضرورة التواصل المستمر مع العملاء باستخدام المنصات والأدوات المختلفة، وأكدّ على دور تعزيز ثقافة التجارب المستمرة للوصول إلى حلول ومنتجات مبتكرة.

وفي جلسة بعنوان "الميتافيرس والرموز غير القابلة للاستبدال 101: سحر أم جنون؟" شارك فيها كل من شاراد أغاروال، الرئيس التنفيذي للميتافيرس في "Cyber Gear"، وبالافي دين، المؤسس والمدير الإبداعي في "Roar"، وأمين الزرعوني، الرئيس التنفيذي لشركة "بدو"، وأحمد تميمي، المدير العام لـ"Holofair"، وكريستل بيتشارا، فنانة "NFT Artist"، حيث توقفوا عند ضرورة تكاتف الجهود بين الحكومات والمشرعين والتقنيين للاستفادة الكاملة من إمكانات وفوائد الميتافيرس، ووضع استراتيجيات مناسبة لتحقيق أهدافها.

وشارك كل من روبرتو كروتشي، الشريك ورئيس الاستثمار في "Elysium Ventures"، ونهى هاشم، الشريك المؤسس في "Zywa"، وفيصل طوقان، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة زينة، وهشام غندور، الشريك المؤسس في "Dapi"، في جلسة بعنوان "الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى (واي كومبينيتور)"، إذ ناقشوا كيفية تجهيز الأعمال لاستقطاب الاستثمار اللازم لتحقيق النمو، ودور المسرّعات في الشركات الناشئة، بالإضافة إلى كيفية معالجة التحديات وتحويلها إلى فرص.

انتقاء المهارات الواجب تطويرها ضرورة لمواكبة المتغيرات في تكنولوجيا الأعمال

واستضافت جلسة بعنوان "الاستعداد واكتساب المهارات اللازمة لمستقبل حيوي" كلاً من من فراخ لاخاني، أحد مؤسسي" Arabee"، ومحمد ناجي، الرئيس التنفيذي والمؤسس في "FullBlast STEAM Edutainment"، ومرام أيمن، رئيس الموظفين لدى شركة "RiseUp"، ورايا بدشاهري، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ “School of Humanity"، حيث أكدوا على أهمية الاستشراف والاستعداد للمستقبل، وناقشوا أهمية الاستثمار في التطوير المستمر للخبرات في عالم دائم التغير، وانتقاء المهارات التي يجب تطويرها لمواكبة التطورات المتسارعة في عالم التكنولوجيا والأعمال.

يُشار إلى أن المهرجان الذي يُقام تحت شعار "حيث ننتمي"، ويستمر ليومين، ينظم مجموعة من الفعاليات والجلسات الملهمة التي تقدمها نخبة من قادة الفكر وصناع التغيير الذين يثرون تجربة الزوار برؤى وأفكار خلاقة وإبداعية.