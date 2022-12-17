«طيران الإمارات» تعيد افتتاح 30 صالة مطار عبر العالم

أعلنت شركة «طيران الإمارات»، أنها أعادت افتتاح 30 صالة مطار عبر العالم، مع احتفالها بإعادة فتح صالتها الخاصة في الكونكورس (C) بمطار دبي الدولي، وهي الصالة السابعة في دبي التي يعاد فتحها بعد الجائحة.

وأكدت الناقلة في بيان أمس، أنه أصبح بإمكان المسافرين في الدرجتين الأولى والأعمال التطلع إلى تجربة سفر مريحة مع تلك الصالات، التي تمت إعادة افتتاحها عبر شبكة خطوطها العالمية.

وأوضحت أن مساحة الصالة الخاصة في الكونكورس (C)، تبلغ 1308 أمتار مربعة وتوفر 265 مقعداً للراحة والاسترخاء وتناول المرطبات قبل السفر، مشيرة إلى أن ركاب الدرجتين الأولى والأعمال يدخلون إلى الصالة مجاناً، وكذلك أعضاء «سكاي واردز» من الفئات الفضية والذهبية والبلاتينية.

وأضافت «طيران الإمارات»، أنه يمكن لمسافري الدرجة السياحية والسياحية الممتازة دخول الصالة مقابل 150 دولاراً غير شامل الضرائب، أو 125 دولاراً فقط لأعضاء «سكاي واردز طيران الإمارات».

ولفتت إلى أن الصالة مفتوحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لخدمة الطلب المرتفع في موسم العطلات، حيث يمكن للمسافرين الاسترخاء في الصالات لمدة تصل إلى أربع ساعات قبل مواعيد إقلاع رحلاتهم.

يشار إلى أن «طيران الإمارات» تدير شبكة واسعة من 39 صالة مطار خاصة، بما في ذلك سبع صالات في دبي و32 صالة في مطارات رئيسة حول العالم، وجميعها مصممة بالاهتمام نفسه بأدق التفاصيل والخدمة الاستثنائية.

وتقع صالات «طيران الإمارات» السبع بمطار دبي الدولي في (المبنى 3) المخصص لعمليات الناقلة، وتشمل ثلاث صالات للدرجة الأولى وثلاثاً لدرجة الأعمال، إضافة إلى صالة لجميع العملاء المميزين.