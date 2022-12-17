«دبي لابتكارات الأمن الإلكتروني» يُطلق أول أصل غير قابل للاستبدال

أطلق مجمع دبي لابتكارات الأمن الإلكتروني، الذراع البحثية والمعرفية لمركز دبي للأمن الإلكتروني في دبي الرقمية، جائزة «CyberMaster»، كأول أصل رقمي غير قابل للاستبدال (NFT) من نوعه في المجمع، وذلك ضمن جهودها في مجالات الابتكارات السيبرانية ورفع الوعي في قطاع الأمن السيبراني.

وأفاد المجمع في بيان، أمس، بأنه يهدف من إطلاق الجائزة، إلى دعم نمو الاقتصاد الرقمي، والمساهمة في تطوير تقنيات متقدمة من شأنها دعم رؤية دبي لتحقيق الازدهار الاقتصادي بالتزامن مع التحول الرقمي الشامل.

وتعد الأصول الرقمية غير القابلة للاستبدال بمثابة رمز للابتكار السيبراني وتمكين القوى العاملة بهذا المجال، والتي تتنافس للعمل على معالجة التحديات السيبرانية المحتملة.

وصمم مركز دبي للأمن الإلكتروني الأصل الرقمي الجديد ليُعبر عن النمو والعمل المتقن والفعال.

وسيتم فتح باب التسجيل للمتنافسين على امتلاك هذا الأصل اعتباراً من 15 ديسمبر الجاري ولغاية 22 من الشهر نفسه.

وسيتم الإعلان عن الفائز في السحب يوم 23 ديسمبر، والذي سيحصل الفائز من خلاله على أصل رقمي غير قابل للاستبدال (NFT 1/1) إلى جانب اشتراك خاص في مجمع دبي لابتكارات الأمن الإلكتروني.