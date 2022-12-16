7.8 % نمواً في الناتج المحلي غير النفطي للدولة خلال النصف الأول

كشف المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن الناتج المحلي الإجمالي للدولة بالأسعار الثابتة، بلغ 817 ملياراً و134 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة نمو وصلت إلى 8.5% مقارنة بالأشهر الستة الأولى من العام الماضي، فيما بلغ الناتج المحلي غير النفطي 591 ملياراً و322 مليون درهم، بزيادة نسبتها 7.8% خلال فترة المقارنة، مشيراً إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي والناتج المحلي غير النفطي يُعد الأعلى خلال 10 أعوام.

أعلى الأنشطة

وأوضح المركز في تقرير أصدره أمس، بعنوان «دولة الإمارات في أرقام»، أن أعلى خمسة أنشطة اقتصادية أسهمت في الناتج المحلي، تصدرتها تجارة الجملة والتجزئة، بنسبة 12.9%، تلتها الصناعات التحويلية التي أسهمت بنسبة 10.8%، ثم الأنشطة المالية والتأمين بنسبة 8.1%، ومن ثم التشييد والبناء الذي أسهم بدوره بنسبة 8%، وأخيراً الأنشطة العقارية التي أسهمت بنسبة 5.5%.

الفنادق والمطاعم

ولفت المركز إلى أن نشاط الفنادق والمطاعم في الدولة، حقق أعلى نمو من بين الأنشطة الاقتصادية غير النفطية خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة نمو استثنائية بلغت 31.3%، تلاه قطاع النقل والتخزين الذي حقق نمواً بنسبة 26.8%، ثم قطاع الصحة والخدمات الاجتماعية مع نمو بنسبة 20.1%، فيما جاء بعده قطاع العقارات الذي حقق نمواً بنسبة 8.7%، ومن ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة مع نمو بنسبة 7.2%.

تجارة الإمارات

وبالنسبة لتجارة الإمارات خلال النصف الأول من العام الجاري، والتي حققت قفزة نوعية بتجاوزها تريليون درهم وبنمو نسبته 17%، بيّن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن أهم السلع غير النفطية التي صدّرتها الإمارات، هي الذهب الخام بقيمة 60 مليار درهم والألماس بـ38 مليار درهم وأجهزة الهاتف والأجهزة الأخرى للاتصال بالشبكات بقيمة 37.7 مليار درهم، إضافة إلى الزيوت والمستحضرات البترولية الخفيفة بقيمة 24.2 مليار درهم، فضلاً عن الحلي والمجوهرات بقيمة 22.2 مليار درهم.

السياحة والسفر

أظهر تقرير «دولة الإمارات في أرقام»، الذي أصدره المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أمس، أن النصف الأول من العام الجاري شهد استضافة 12 مليون نزيل في المنشآت الفندقية بالدولة مقابل 19.3 مليون نزيل خلال عام 2021 بأكمله، قضوا 45 مليون ليلة فندقية مقابل 77 مليون ليلة فندقية العام الماضي.

وأفاد بأن إيرادات الفنادق، بلغت 19 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2022، مقابل 28 مليار درهم في عام 2021 بأكمله.

وأشار إلى أن إجمالي عدد الرحلات الجوية خلال العام الماضي عبر مطارات الدولة المختلفة بلغ 390.8 ألف رحلة جوية.

817.1

مليار درهم الناتج المحلي الإجمالي للدولة في النصف الأول من 2022.