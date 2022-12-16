«مطارات دبي»: أعداد المسافرين من دبي وإليها أعلى 10% مقارنة بمستويات 2019

قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي، بول غريفيث، إن حركة المسافرين في مطار دبي الدولي خلال ديسمبر الجاري، أعلى بنسبة 10% مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة (عام 2019)، بالنسبة للسفر من وإلى دبي مباشرة بصرف عن النظر عن أعداد مسافري العبور، بالتزامن مع موسم العطلات.

وأضاف غريفيث للصحافيين على هامش «منتدى سكيفت العالمي» الذي اختتم أعماله في دبي نهاية الأسبوع: «لكنني واثق تماما بأنه بحلول نهاية ديسمبر سيسجل مطار دبي عدداً قياسياً لحركة المسافرين الوافدين والمغادرين من وإلى دبي».

حركة المسافرين

وأشار غريفيث إلى أن توقعات مؤسسة مطارات دبي لحركة المسافرين في «دبي الدولي» لاتزال هي ذاتها، أي نحو 64.3 مليون مسافر خلال عام 2022 ككل.

وقال: «توقعاتنا لاتزال في النطاق ذاته خلال الوقت الحالي، إذ تمت إضافة مليون مسافر آخر إلى التوقعات لأعداد المسافرين في مطار دبي بعد صدور تقرير حركة السفر افرين للربع الثاني من العام الجاري»، موضحاً أن «حركة المرور الشهرية في نطاق يصل إلى ستة ملايين مسافر شهرياً في النصف الثاني من عام 2022».

زيادة مضاعفة

وبيّن غريفيث أن مطار دبي الدولي سجل زيادة مضاعفة في عدد المسافرين خلال الربع الثالث من العام الجاري، ليصل إجمالي عدد المسافرين إلى أكثر من 18 مليون مسافر في تلك الفترة، ليستقبل بذلك نحو 46 مليوناً و340 ألفاً و826 مسافراً، بداية من يناير وحتى سبتمبر 2022، بزيادة نسبتها 167.9% على أساس سنوي.

وأكد أن مؤشرات التعافي في حركة السفر الدولي مهمة، وهي جيدة بالنظر إلى المستقبل والأشهر المقبلة، مشيراً إلى أن مؤسسة مطارات دبي تتوقع تسجيل نحو 7.5 ملايين على أساس شهري خلال العام المقبل. وقال غريفيث، إنه «بنهاية العام المقبل وخلال الربع الأخير تحديداً نتوقع أن نصل إلى مستويات ما قبل الجائحة في أعداد المسافرين على أساس شهري، ليتواصل ذلك إلى عام 2024، حيث من المتوقع أن تصل إلى مرحلة التعافي الكامل على أعداد المسافرين على أساس سنوي».

تدفق قوي

وأوضح غريفيث أن مطار دبي الدولي سجل على سبيل المثال خلال أكتوبر من العام الجاري معدلات تدفق قوية للمسافرين خلال فترات الذروة، إذ استقبل المطار نحو 2.1 مليون مسافر في الفترة بين 21 و30 الجاري من أكتوبر، بمتوسط يومي وصل إلى أكثر من 215 ألف مسافر من دبي وإليها.

وذكر أن المزيد من شركات الطيران استأنفت عملياتها في مطار دبي، فضلاً عن شركات أخرى جديدة بدأت تشغيل رحلاتها من المطار، مشيراً إلى نمو كبير في العمليات التشغيلية لمختلف الشركات.

100 شركة طيران دولية

أفاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي، بول غريفيث، بأن 100 شركة طيران دولية تشغل عملياتها في مطار دبي الدولي حالياً، مشيراً إلى أن هذا العدد تخطى مستويات ما قبل الجائحة، كما أن عدد الوجهات بدورها وصلت تقريباً إلى مستويات عام 2019 في ظل العديد من الوجهات الجديدة، خصوصاً تلك التي أطلقتها شركة «فلاي دبي».