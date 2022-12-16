«اتصالات من &e» تكشف عن حلول وأنظمة جديدة للأمن الإلكتروني

كشف النائب الأول للرئيس لقطاع المؤسسات الحكومية في شركة «اتصالات من &e»، عبدالله الأحمد، عن عزم الشركة إطلاق حلول وأنظمة متخصصة في الأمن الإلكتروني للمؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية، إلى جانب شركات الأعمال المختلفة.

وقال الأحمد لـ«الإمارات اليوم»، إن أنظمة صد ومواجهة الهجمات الإلكترونية الجديدة، التي تحمل اسم «ديدوس»، من المنتظر إطلاقها رسمياً خلال الفترة القريبة المقبلة.

وأضاف أن تلك الأنظمة، ستعمل عبر شبكات الإنترنت في المؤسسات الحكومية والشركات، لافتاً إلى أن الأنظمة الجديدة، ستعمل وفق تقنيات متطورة حديثة، تتيح مواجهة أي هجمات إلكترونية أو محاولات اختراق للوصول إلى البيانات.

ولفت الأحمد إلى أن الاعتماد على حلول الأمن السيبراني، أصبح أكثر من أي وقت مضى من أبرز الوسائل الضرورية لأعمال الشركات والمؤسسات، إضافة إلى أنها تتيح للشركات المتوسطة تجنب أي كلفة تنتج عن التعرض لمحاولات هجمات إلكترونية، بعد زيادة المحاولات على مستوى العالم بشكل كبير خلال وعقب جائحة «كورونا».

وذكر أن قطاع المؤسسات والشركات في الدولة شهد تعافياً كاملاً من تداعيات الجائحة، مشيراً إلى أن الإمارات من ضمن الدول التي سجلت نمواً وتعافياً من تأثيرات الجائحة بدعم من جاهزية الدولة، والتعامل السريع مع الجائحة عبر المبادرات المختلفة التي طرحتها لمواجهة المتغيرات السوقية.

وأوضح الأحمد أن التعافي القوي يظهر من خلال معاملات الشركات، بما فيها الصغيرة والمتوسطة منها، مع خدمات الاتصالات، ومن خلال النمو في تلك المعاملات.

وأضاف أن حلول الأمن السيبراني الجديدة على شبكات وخطوط الإنترنت، ستتيح لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي لا تتوافر لديها إدارات في القطاعات التقنية، خصائص حماية مدمجة على شبكات الإنترنت التي يتم استخدامها بشكل آلي أو تلقائي.

وأفاد الأحمد، بأن التكنولوجيا الحديثة، خصوصاً تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، ستعيد تشكيل نماذج الأعمال، لافتاً إلى أن الكثير من الشركات في قطاعات مختلفة تحولت إلى العمل وفق أنماط تقنية حديثة.

وأكد «اتصالات من &e» تعمل على التواصل مع الشركاء لاطلاعهم على الفرص والحلول المتطورة المواكبة لمختلف المتغيرات التقنية.