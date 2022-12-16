«الاتحاد للطيران»: رحلتان إلى نيويورك يومياً اعتباراً من أبريل 2023

أعلنت شركة «الاتحاد للطيران» بأنها سترفع عدد رحلاتها بين أبوظبي ونيويورك إلى رحلتين يومياً، لتسهيل السفر أكثر بين الإمارات والولايات المتحدة.

وأفادت الشركة بأنه اعتباراً من 24 أبريل 2023، ستسيّر الناقلة رحلتين يومياً بين أبوظبي ومطار «جون كينيدي» الدولي في مدينة نيويورك الأميركية، بمعدّل 14 رحلة أسبوعياً دون توقف.

وأضافت «الاتحاد للطيران» بأنه ستتم خدمة الرحلات عبر طائرتي «إيرباص A350» و«بوينغ 787-9 دريملاينر»، الأكثر كفاءة في العالم من حيث استهلاك الوقود، وبنسبة انبعاثات كربونية أقل عن الجيل السابق من الطائرات عريضة البدن.

واعتبر نائب أول الرئيس لشؤون المبيعات العالمية والشحن في «الاتحاد للطيران»، مارتن درو، خطوة الشركة بأنها استجابة للطلب الكبير من قِبل المتعاملين لزيادة أعداد الرحلات إلى نيويورك، فضلاً عن سُمعة «الاتحاد للطيران» في ما تقدّمه من جودة عالية وتجارب سفر متفرّدة.

وأضاف: «من شأن زيادة الرحلات إلى نيويورك أن تمنح ضيوفنا مزيداً من الخيارات على امتداد وجهاتنا الرئيسة، سواء بقصد العمل أو الترفيه».

وأوضح أنه «يمكن للمسافرين إلى الولايات المتحدة، الاستفادة من خدمات مركز التخليص المُسبق لمعاملات الولايات المتحدة في مطار أبوظبي الدولي، والذي يعدّ الأول في منطقة الشرق الأوسط، ما يتيح للمسافرين المتجهين إلى الولايات المتحدة استكمال وثائقهم المتعلقة بالهجرة والجوازات والجمارك في أبوظبي قبل صعود الطائرة، ما يجنبهم طوابير الانتظار عند وصولهم إلى وجهتهم النهائية في الولايات المتحدة».

وستتيح الزيادة في عدد الرحلات للمسافرين إلى الولايات المتحدة، إمكانية متابعة رحلاتهم ما بعد نيويورك إلى 47 وجهة، ومنها على امتداد الأميركيتين، عبر خدمات «شركة طيران جت بلو»، الشريكة لـ«الاتحاد للطيران»، ومقرها نيويورك.