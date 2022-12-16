«الاتحاد لائتمان الصادرات» توفر لـ «راكز» تمويل التجارة المرن

وقّعت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات مذكرة تفاهم مع مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، لدعم مسار الإمارة نحو التنويع الاقتصادي من خلال تحفيز التجارة الخارجية غير النفطية.

وأفاد بيان صادر أمس، بأن كلاً من الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز»، رامي جلّاد، والرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، ماسيمو فالسيوني، وقعا الاتفاقية.

وستوفر «الاتحاد لائتمان الصادرات» لأعضاء «راكز» من خلال هذه الشراكة الجديدة إمكانية الحصول على تمويل التجارة المرن المدعوم من الدولة.

كما ستوفر لهم معلومات عن السوق من خلال الندوات وورش العمل لدعم أهداف توسع نطاق أعمالها في الخارج.

وعلاوة على ذلك، ستقوم شركة الاتحاد لائتمان الصادرات بتعيين خبير متخصص في تأمين الائتمان التجاري في رأس الخيمة، لتلبية احتياجات أعضاء «راكز» من حلول التصدير.

من جانبها، ستقوم «راكز» بتسهيل عمليات تطبيق حلول الاتحاد لائتمان الصادرات، وإنشاء مكتب دائم ضمن مقرها من أجل تقديم خدمات الاتحاد لائتمان الصادرات لأعضائها.

وقال جلاد، إن«هذه الخطوة ستعمل على دعم الشركات العاملة في (راكز)، وتعزيز الاستراتيجية الصناعية للإمارة، ودعم العلامة التجارية للمنتجات المصنوعة في الإمارات في جميع أنحاء العالم».

من جهته، قال فالسيوني، إن «الشراكة الجديدة تؤكد حرص (الاتحاد لائتمان الصادرات) على دعم الشركات في رأس الخيمة، ما يسهم في توفير فرص ممتازة لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال بالإمارة».