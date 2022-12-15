ارتفاع إيرادات الدولة إلى 148.1 مليار درهم خلال الربع الثالث من 2022

أعلنت وزارة المالية، أمس، نتائج تقرير إحصاءات مالية الحكومة الأولية للربع الثالث من العام الجاري، استناداً إلى معايير دليل إحصاءات مالية الحكومة الصادر عن صندوق النقد الدولي.

وأظهرت النتائج الأولية، ارتفاع قيمة الإيرادات على مستوى الدولة من 126.3 مليار درهم خلال الربع الثالث من عام 2021 إلى 148.1 مليار درهم خلال الربع الثالث من عام 2022، مشيرة إلى ارتفاع قيمة إيرادات المساهمات الاجتماعية بنسبة 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي من 3.4 مليارات درهم خلال الربع الثالث من عام 2021 إلى 3.8 مليارات درهم في الربع ذاته من عام 2022.

وعلى صعيد النفقات، أظهرت النتائج ارتفاع قيمة النفقات على مستوى الدولة من 91.8 مليار درهم خلال الربع الثالث من العام الماضي إلى 96.5 مليار درهم في الربع نفسه من العام الجاري، بزيادة 5%.

كما ارتفعت قيمة المصروفات الجارية بنسبة 7% خلال الربع الثالث من عام 2022، لتبلغ 93 مليار درهم، مقارنة بـ87.3 مليار درهم في الربع نفسه من عام 2021.

وتتكون المصروفات الجارية من تعويضات العاملين واستخدام السلع والخدمات، واستهلاك رأس المال الثابت، إضافة إلى الفوائد المدفوعة والإعانات المالية، فضلاً عن المنح والمنافع الاجتماعية والتحويلات الأخرى.