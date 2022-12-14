افتتاح وجهة تسوق جديدة في أبوظبي.. اللولو يفتتح هايبرماركت في مدينة الفلاح

دعماً لرؤيتها الطموحة للتوسع في دولة الإمارات العربية المتحدة، دشنت مجموعة لولو أكبر متاجر التجزئة في المنطقة، أحدث هايبر ماركت ضمن وجهاتها العالمية للتسوق في مدينة الفلاح، خارج حدود مدينة أبوظبي.

وجرت مراسم الإفتتاح رسمياً من قبل حميد راشد الدرعي، مدير مركز بلدية الشهامة ببلدية أبوظبي، يوسف علي موسليام، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة اللولو العالمية وعدد من كبار الشخصيات.

ويعتبر الفلاح سنترال مول، أحدث وجهة تسوق وترفيه في المنطقة، ويوفر تجربة تسوق عائلية لكل المواطنيين والمقيمين في منطقة الفلاح والمناطق المحيطة بها. وتبلغ مساحة المول أكثر من 158,000 قدم مربع من طابق واحد، ويضم مجموعة مختارة من العلامات التجارية ومتاجر البيع بالتجزئة، كما يحتضن المول مركزًا للياقة البدنية والعديد من المقاهي ومطاعم الوجبات السريعة، وصيدلية وصرافة وعيادة ومنطقة ألعاب الأطفال والعديد من وسائل الراحة والترفيه الأخرى التي تجعل المول أفضل وجهة لقضاء وقت ممتع في مدينة الفلاح.

ويغطي المستأجر الرئيسي لولو هايبرماركت مساحة 125,000 قدم مربع، ويوفر مجموعة كبيرة من المنتجات التي تلبي احتياجات كافة المتسوقين، بما في ذلك منتجات البقالة والأطعمة الطازجة واللحوم والأسماك والمخابز ومنتجات الألبان والبيتزا والوجبات الخفيفة والأطعمة الساخنة والمحمصة والأطعمة المعلبة والأزياء والصحة والجمال والاحتياجات المنزلية، الإلكترونيات والأجهزة المنزلية وغيرها الكثير.

وتعتبر مدينة الفلاح إحدى ضواحي أبوظبي المتميزة، وتقع المدنية بالقرب من مطار أبوظبي الدولي وطريق أبوظبي دبي.

وأعرب رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو يوسف على موسليام، عن سعادته بافتتاح هايبرماركت جديد في مدينة الفلاح، قائلاً: "يعتبر هذا الافتتاح شهادة على التزام المجموعة بدعم والمشاركة بفاعلية في مسيرة النمو والتقدم التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة".

وأضاف: "نحن فخورون برؤية متجر آخر ينضم إلى دائرتنا المتنامية من المتاجر الرائعة، والتي تعد شهادة على أن مجموعة اللولو راهنت على مستقبل الإمارات واستمرت في التوسع والاستثمار حتى خلال أشهر الوباء الصعبة، ونحن نفخر بأن علامتنا التجارية متواجدة في المدن والضواحي في مختلف دول المنطقة، نهدف من خلال تعزيز تواجدنا في ضواحي أبوظبي لجعل تجربة التسوق العالمية أقرب للناس وحتى لا يضطروا للترحال مسافات طويلة إلى المدن".

وأختتم يوسف علي قائلاً: وأضاف يوسف علي: “نحن فخورون بأن نكون جزءًا من مسيرة التنمية الشاملة لدولة الإمارات وسنواصل دعم استراتيجيات التنمية المستدامة فيها بفضل القيادة الحكيمة".

كما حضر الافتتاح الرئيس التنفيذي لمجموعة اللولو يوسف على موسليام، والمدير التنفيذي أشرف علي موسليام، ومدير العمليات سليم فالياكات، ومسؤولين آخرين.