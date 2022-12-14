«إس آند بي غلوبال»: استمرار تحسن ظروف الأعمال في دبي خلال نوفمبر

شهدت الشركات غير المنتجة للنفط في دبي، استمراراً لتحسن ظروف الأعمال خلال نوفمبر الماضي، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات في دبي، التابع لشركة «إس آند بي غلويال».

ورغم تراجع المؤشر في نوفمبر 2022، بنحو 1.1 نقطة إلى مستوى 54.9 نقطة، مقارنة بـ56.0 نقطة في أكتوبر، إلا أن المؤشر كان دالاً على تحسن قوي في أحوال القطاع.

ولفت المؤشر، وفقاً لبيان صادر أمس، إلى التوسعات في معدلات التوظيف والمخزون، فضلاً عن استمرار الشركات في تسجيل تغير طفيف في تكاليف مستلزمات الإنتاج، وخفضت أسعار إنتاجها، لكن بدرجة أقل مما كانت عليه في أكتوبر.

كما لفت إلى استمرار مستويات الإنتاج في التوسع بشكل حاد في منتصف الربع الأخير من العام، على الرغم من تراجع معدل النمو بشكل طفيف من شهر أكتوبر.

وأظهر المؤشر ارتفاع النشاط التجاري بشكل أساسي، بسبب الزيادة الإضافية في الأعمال الجديدة، حيث أشارت بعض الشركات إلى التقدم المحرز في العقود الحالية، والأثر الإيجابي للفعاليات الرياضية مثل كأس العالم لكرة القدم.

وأشارت شركات دبي إلى انتعاش قوي في أحجام الأعمال الجديدة في شهر نوفمبر، إذ سلط كثير منها الضوء على تحسن ظروف السوق والعملاء الجدد.

وبحسب المؤشر، أدت الزيادات الإجمالية في الطلبات الجديدة والنشاط إلى قيام شركات دبي بزيادة مخزونها من مستلزمات الإنتاج، حيث شهد المخزون نمواً للشهر الرابع على التوالي.

كما قامت الشركات بزيادة أعداد موظفيها في نوفمبر، فبعد وصوله إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات تقريباً في فترة الدراسة السابقة، تباطأ معدل نمو الوظائف بشكل طفيف، لكنه أقوى المعدلات منذ بداية الوباء.

وكانت ثقة الشركات بالإنتاج المستقبلي إيجابية خلال شهر نوفمبر، مرتفعة إلى أعلى مستوياتها، بسبب التوقعات القوية في فئة الجملة والتجزئة.