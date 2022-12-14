الموسم السياحي و«كأس العالم» يدعمان الإقبال على المطاعم والمقاهي

أكد مسؤولون في مطاعم ومقاهٍ، أن الفترة الحالية تشهد نمواً لافتاً في معدلات الإقبال والعائدات بنسب وصلت إلى 40% في بعضها، بدعم من الموسم السياحي، وإقبال المهتمين على مشاهدة فعاليات كأس العالم لكرة القدم 2022.

وتوقعوا لـ«الإمارات اليوم» زيادة أكبر مع وصول البطولة العالمية إلى الأدوار النهائية.

إقبال كبير

وقال مدير مطعم ومقهى «كايروغورميه»، سعيد سامي، إن الإقبال خلال الفترة الأخيرة جاوز نسبة 30% مقارنة بالفترات السابقة، بدعم من الموسم السياحي في دبي، والمهتمين بمتابعة بطولة كأس العالم لكرة القدم.

وأضاف أن النمو بدأ تدريجياً منذ بداية البطولة، ثم ارتفع بمعدلات أكبر خلال الفترة الأخيرة، خصوصاً في مراحل الأدوار المتقدمة من البطولة، واقتراب المباراة النهائية.

وأشار إلى أن العديد من المطاعم والمقاهي واكبت فعاليات كأس العالم لكرة القدم من خلال عرض المباريات عبر شاشات كبيرة، ما أتاح بدوره نمواً في الإقبال والعائدات المالية.

ترقية الشاشات

إلى ذلك، قال مدير مقهى «سوالف العرب»، ميلاد جاد، إن فعاليات كأس العالم لكرة القدم رفعت من تنافسية المطاعم والمقاهي لاستقطاب المتابعين والمشجعين، ما دفع العديد من المقاهي إلى «ترقية» الشاشات القديمة بأخرى حديثة وأكبر حجماً، وهو أمر عزز من الإقبال على تلك المطاعم والمقاهي.

وأكد أن الفترة الأخيرة شهدت نمواً في كلٍّ من الإقبال والعائدات بنسب جاوزت 30% مقارنة بالفترات السابقة، فيما يتوقع أن يرتفع النمو بنسب أكبر خلال المباريات النهائية.

وأوضح أن العديد من المقاهي طورت من التصاميم والديكورات الخاصة بها، ورفعت أعلام دول الفرق الرياضية المشاركة.

تفضيل المطاعم

في السياق نفسه، لفت مدير مطعم «دار ورد»، عبدالرازق مردوم، إلى أن الاهتمام بمتابعة فعاليات بطولة كأس العالم لكرة القدم في أوقات مختلفة، جعل العديد من المتعاملين يفضلون المطاعم التي تعرض المباريات عبر شاشات كبيرة متنوعة، ما ولّد تنافسية في استقطاب المهتمين.

وأشار إلى ارتفاع معدلات الإقبال منذ بداية فعاليات كأس العالم لكرة القدم وحتى الآن بنسب وصلت إلى 40% مقارنة بفترات سابقة، فيما يتوقع نمواً أكبر مع اقتراب البطولة من نهايتها والدور النهائي.

بدوره، قال مدير مقهى «ورد»، هاني محمد، إنه رصد نمواً في إقبال المتعاملين بنسب جاوزت 30% مقارنة بالفترات العادية السابقة.

واتفق في أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعاً في تنافسية المقاهي والمطاعم لاستقطاب المتعاملين عبر شاشات كبيرة لمواكبة الأجواء الحماسية التي تتسم بها البطولة.

نمو العائدات

قال المدير العام في مطعم «لاونج نوفا»، كونستانتينوس كونستانتينو: «شهدنا زيادة في عائداتنا بمؤشرات لافتة، مع الحركة السياحية في السوق المحلية، والإقبال على مشاهدة مباريات بطولة كأس العالم 2022». وأوضح أن «الزيادة جاوزت 10% في الإيرادات منذ بدء البطولة العالمية»، مؤكداً أن للنشاط السياحي تأثيراً إيجابياً على قطاع الضيافة.