نيويورك تايمز: دبي الوجهة الصاعدة الجديدة للمطاعم الراقية

أعلنت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أن إمارة دبي هي الوجهة الصاعدة الجديدة للمطاعم الراقية، متجاوزة بذلك وجهات شهيرة مثل نيويورك.

وأشارت الصحيفة إلى أنه يعمل في الإمارة 13 ألف مؤسسة في قطاع المأكولات والمشروبات متجاوزة بذلك وجهات شهيرة مثل نيويورك.

وبحسب الصحيفة فقد تمكّن 16 مطعماً في دبي من الظهور على قائمة أفضل 50 مطعماً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وسجلت بعض مطاعمها حضوراً عالمياً.