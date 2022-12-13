التحويلات المالية عبر بنوك الإمارات تتجاوز 9.2 تريليون درهم خلال 9 أشهر

ارتفعت قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي بالدولة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية /UAEFTS/ لأكثر من 9.2 تريليون درهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وأظهرت إحصائيات العمليات المصرفية، الصادرة عن المصرف المركزي اليوم، أن قيمة التحويلات المنفذة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 31.3% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري مقارنة بتحويلات بلغت قيمتها نحو 7.02 تريليون درهم منفذة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2021.

وبحسب الإحصائيات، توزعت التحويلات المنفذة خلال التسعة أشهر الأولى من 2022، بواقع 5.64 تريليون درهم تحويلات بين البنوك و3.577 تريليون درهم تحويلات بين عملاء البنوك.

واستحوذ شهر يونيو على النصيب الأكبر من إجمالي التحويلات المنفذة خلال التسعة أشهر الأولي بواقع 1.162 تريليون درهم، ثم شهر مارس بواقع 1.154 تريليون درهم، فيما وصلت تحويلات سبتمبر إلى 1.109 تريليون درهم، وأغسطس إلى 1.06 تريليون درهم ويوليو إلى 1.033 تريليون درهم، و1.082 تريليون درهم في أبريل و884.5 مليار درهم في مايو، و861.8 مليار درهم في فبراير و864.7 مليار درهم في يناير 2022.

ونظام الإمارات للتحويلات المالية /UAEFTS/ هو نظام التحويلات الرئيسية الذي تم تطويره في مصرف الإمارات المركزي منذ أغسطس 2001، حيث يقوم هذا النظام بتسهيل تحويل الأموال بين الجهات المشتركة في النظام بشكل فوري.

في سياق آخر، أوضحت إحصاءات المصرف المركزي أن قيمة مقاصة الشيكات المتداولة باستخدام صورها بلغت 913.78 مليار درهم موزعة على 16.26 مليون شيك، وذلك خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري.

وحاز شهر يونيو على النصيب الأكبر من قيمة مقاصة الشيكات المتداولة في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي بواقع 116.6 مليار درهم، ثم مارس بواقع 108.03 مليار درهم، ونحو 105.97 مليار في سبتمبر و103.6 مليار درهم في أغسطس و97.04 مليار درهم في يوليو، و92.02 مليار درهم في يناير، و90.69 مليار درهم في فبراير، و98.79 مليار درهم في أبريل و100.96 مليار درهم في مايو الماضي.

من جانب آخر، أظهرت الإحصائيات أن قيمة الإيداعات النقدية في المصرف المركزي خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري وصلت إلى 148.279 مليار درهم، وتضمنت 148.26 مليار درهم إيداعات بالعملات الورقية و14.21 مليون درهم بالعملات المعدنية.

بينما وصلت قيمة السحوبات النقدية من المصرف المركزي لنحو 151.55 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، وشملت 151.52 مليار درهم سحوبات بالعملات الورقية و37.26 مليون درهم بالعملات المعدنية.