أفضل 5 مناطق لاستئجار استوديو في دبي بأقل من 4000 درهم شهرياً

رصد تقرير حديث لموقع بيوت دوت كوم، أفضل خمس مناطق سكنية لاستئجار استوديو في دبي بأقل من 4000 درهم شهرياً.

وأظهر التقرير، تصدر منطقة قرية جميرا الدائرية عمليات البحث بإجمالي 26.83%، تلتها منطقة ديرة بنسبة 26.12%، في حين حلت منطقة بر دبي في المركز الثالث مستحوذة على نسبة 17.92% من عمليات البحث.

ووفقاً للتقرير جاءت منطقة المدينة العالمية رابعاً بنسبة 17.80%، فيما حلت منطقة دبي الجنوب في المرتبة الخامسة مع نسبة 11.34%.

قرية جميرا الدائرية

احتلت قرية جميرا الدائرية المركز الأول في قائمة المناطق التي توفر استوديوهات للإيجار في دبي بدفعات شهرية معقولة، بأقل من 4000 درهم شهرياً.

ويبلغ متوسط الإيجار الشهري في المنطقة نحو 3000 درهم شهرياً، بينما متوسط الإيجار السنوي يصل إلى 36 ألف درهم.

وتقع «قرية جميرا الدائرية» في قلب دبي الجديدة، وتضم مرافق ترفيهية وخدمية عدة.ديرة

تحتضن ديرة العديد من العقارات السكنية وتُعدّ من أقدم الأحياء التجارية والسكنية في إمارة دبي، إلى جانب كونها من أكثر الأماكن طلباً للسكن والاستقرار والعمل في دبي.

ويبلغ متوسط الإيجار الشهري للاستوديوهات في منطقة ديرة 2400 درهم، وبمتوسط إيجار سنوي يبلغ 29 ألف درهم.

بر دبي

وحلت منطقة بر دبي في المرتبة الثالثة من حيث أفضل المناطق لاستئجار استوديو بأقل من 4000 درهم شهرياً، حيث تزخر المنطقة بتنوّع العقارات السكنية وتوفرها بمساحات مختلفة.

ويمكنك استئجال استوديو في بر دبي بمتوسط 2750 درهماً شهرياً، أما متوسط الإيجار السنوي؛ فقد يصل إلى نحو 33 ألف درهم.

المدينة العالمية

تضم المدينة العالمية، التي تقع في منطقة الورسان مجمعات سكنية تشتمل على مبانٍ منخفضة الارتفاع، توفر وحدات استوديو للإيجار بمتوسط إيجار يبدأ من 1900 درهم، بينما يبلغ متوسط الإيجار السنوي 23 ألف درهم.

دبي الجنوب

تُعد منطقة دبي الجنوب إحدى أكثر المناطق المتكاملة في دبي، حيث تستضيف العديد من الفعاليات والمعارض؛ مثل معرض دبي للطيران، إلى جانب مطار «دبي وورلد سنترال» الدولي.

ويبلغ متوسط إيجار استوديو في «دبي الجنوب» نحو 2100 درهم شهرياً، في حين يبلغ المتوسط السنوي للإيجار 25 ألف درهم.

المناطق الـ5

- «قرية جميرا الدائرية».

- «ديرة».

- «بر دبي».

- «المدينة العالمية».

- «دبي الجنوب».