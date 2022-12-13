إجراءات إصدار بطاقة مزاولة نشاط عقاري

تقدم دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 26 خدمة رئيسة، و216 خدمة فرعية للمتعاملين في مجال العقارات، بما في ذلك خدمة طلب إصدار بطاقة مزاولة المهنة لنشاط عقاري لمقيم.

وتبلغ رسوم إصدار أي بطاقة مزاولة المهنة لنشاط عقاري نحو 500 درهم.

ويتم إصدار البطاقة عبر النظام الإلكتروني للدائرة من خلال الخطوات التالية:

- التسجيل وإنشاء حساب في نظام تراخيصي (في حال لم يكن المتعامل مسجلاً من قبل)، أو الدخول على النظام واختيار خدمة طلب إصدار بطاقة مزاولة المهنة لنشاط عقاري.

- تعبئة البيانات وإرفاق المستندات المطلوبة وإرسال الطلب إلكترونياً.

- التدقيق على الطلب وإصدار الموافقة، وإرسال إشعار بقبول الطلب عن طريق النظام.

- الدخول إلى النظام واختيار طريقة الدفع ودفع الرسوم إلكترونياً.

- إمكانية طباعة البطاقة من النظام.