الشركات الناشئة في «HUB71» تجمع تمويلات بـ3.7 مليارات درهم

أعلنت «Hub71»، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، عن تمكّن الشركات الناشئة المنضمة إليها منذ إطلاقها في عام 2019، من جمع مليار دولار (3.7 مليارات درهم) من رأس المال المغامر.

وأفاد بيان صادر أمس، بأن هذا الإنجاز تحقق خلال العام الجاري الذي شهد ضمّ «Hub71» لـ53 شركة تكنولوجيا عالية النمو تتمتع كل منها بسجل حافل في جذب استثمارات واسعة النطاق من شركات رأس المال المغامر الرائدة.

ونجحت تسع شركات ناشئة انضمت إلى «Hub71» هذا العام في جمع تمويلات تجاوز قيمتها الـ10 ملايين دولار (36.7 مليون مليون درهم) لكلّ منها، وبلغت مجتمعةً 156.7 مليون دولار (575 مليون درهم). وتمكّنت شركة Axiom الناشئة، التي تعد واحدة من أحدث مجموعة من الشركات الناشئة المنضمة إلى «Hub71» والتي تساعد الشركات في مراقبة البيانات وتحليلها، من جمع تمويلات بقيمة 25 مليون دولار (93.6 مليون درهم)، متجاوزة بذلك أعلى معدل تمويل سجلته الشركات الناشئة المنضمّة إلى المنظومة خلال عام 2022، بزيادة نسبتها 257% عن أكبر تمويل جمعته أي شركة ناشئة أخرى في عام 2021.

كما جمعت شركة «44.01»، التي تنشط في مجال الحدّ من انبعاثات الكربون وتحويل ثاني أكسيد الكربون إلى صخور، مبلغ 16.2 مليون دولار (59.4 مليون درهم) لدى انضمامها إلى منظومة التكنولوجيا ضمن أحدث مجموعة من الشركات.

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شركات ناشئة انضمت إلى «Hub71» العام الجاري جمعت تمويلات بلغت 575 مليون درهم.