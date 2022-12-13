«دبي العالمية» تفتتح 3 مكاتب تمثيلية جديدة في مصر وتركيا وإسرائيل

أعلنت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، أمس، عن افتتاح ثلاثة مكاتب تمثيلية جديدة لها في مصر وإسرائيل وتركيا، حيث تتخذ من القاهرة وتل أبيب وإسطنبول مقرات لها على التوالي.

وأفادت الغرفة في بيان، بأنه تم افتتاح مكتب القاهرة رسمياً أول أمس، الأحد، فيما سيتم افتتاح المكتب التمثيلي لغرفة دبي العالمية في تل أبيب، اليوم، على أن يتم افتتاح مكتب إسطنبول يوم غد الأربعاء.

وأكدت الغرفة، أن افتتاح المكاتب التمثيلية الجديدة يدعم الأهداف الاستراتيجية لغرف دبي في استقطاب الأعمال والاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دبي، وتحفيز توسع أعضاء الغرف في الأسواق العالمية.

وأضافت أن افتتاح هذه المكاتب يتماشى مع مبادرة «دبي غلوبال»، التي تهدف إلى تأسيس 50 مكتباً ترويجياً تجارياً لدبي حول العالم خلال الأعوام القليلة المقبلة، وتعزيز تنافسية الإمارة وجهة عالمية رائدة للأعمال.

كما تهدف المبادرة إلى استقطاب الشركات متعددة الجنسيات والشركات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين وأصحاب المواهب إلى الإمارة من خلال عرض مزاياها التنافسية، ومشاركة المعلومات الاستثمارية، والتواصل مع الأطراف المعنية في الخارج.

وبدعم من شركائها الاستراتيجيين من القطاعين العام والخاص، تهدف غرفة دبي العالمية إلى زيادة حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدبي من 1.4 تريليون إلى تريليوني درهم بحلول عام 2026، وذلك ضمن إطار خطة دبي للتجارة الخارجية.