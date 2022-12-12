سهم «أمريكانا» يقفز 7.6% خلال أول يوم للتداول في «أبوظبي المالي»

أغلق سهم شركة «أمريكانا» بنهاية جلسة أمس، بنسبة 7.6%، فوق سعر إدراجه، في أول جلسة لتداوله بسوق أبوظبي للأوراق المالية. وأشارت بيانات سوق أبوظبي إلى إغلاق السهم عند مستوى 2.82 درهم، مقارنة بسعر الاكتتاب البالغ 2.62 درهم.

وبلغت قيم تداولات سهم «أمريكانا» نحو 872.16 مليون درهم مستحوذا على 41.2% من إجمالي تداولات السوق والبالغ 2.11 مليار درهم، فيما بلغ حجم التداول على السهم نحو 307 ملايين سهم، تشكل 60.35% من أحجام التداول في السوق والبالغة 508.6 ملايين سهم.

وشهد سوقا السعودية وأبوظبي، امس، إدراج وبدء تداول أسهم شركة «أمريكانا للمطاعم العالمية»، حيث يعتبر هذا الإدراج الأول من نوعه في سوق الأسهم السعودية، التي كانت مقتصرة على الشركات السعودية.

وكانت الشركة، تلقت طلبات بقيمة 105 مليارات دولار من طرحها العام المزدوج في الإمارات والسعودية، وهو ما يتجاوز المبلغ المستهدف البالغ 1.8 مليار دولار بنحو 58 مرة.

وأدى الطلب القوي إلى تحديد سعر السهم عند الحد الأعلى للنطاق السعري البالغ 2.68 ريال للسهم في السعودية، ما يعادل 2.62 درهم للسهم في الإمارات. وبموجب هذا التسعير، تم تقييم الشركة بنحو 6 مليارات دولار.

وطرحت الشركة 30% من رأس مالها، ما يعادل 2527 مليون سهم من أسهمها، عن طريق طرح عام أولي مزدوج ومتزامن في سوق أبوظبي للأوراق المالية والسوق السعودية "تداول".

وتوزعت الأسهم المطروحة في البداية على ثلاث شرائح، إحداها للأفراد الإماراتيين وقد خصص لها 5% من إجمالي أسهم الطرح، مقابل 10% للأفراد السعوديين و85% للمؤسسات المؤهلة، ليتم بعدها زيادة الحد الأقصى للأسهم المخصصة للأفراد في الإمارات إلى 10% مع تخفيض الحد الأقصى للأسهم المخصصة للمؤسسات المؤهلة إلى 80%.