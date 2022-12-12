منتدى «سكيفت جلوبال فورم إيست» ينطلق في دبي غداً

تستضيف دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بالتعاون مع شركة سكيفت (Skift Inc) العالمية، الدورة الأولى من «منتدى سكيفت العالمي - الشرق» Skift Global Forum East، خلال الفترة بين 13 إلى 15 ديسمبر الجاري في مدينة جميرا بدبي، وذلك للمرة الأولى التي ينعقد فيها هذا المنتدى بالمنطقة، بمشاركة قادة قطاع السياحة والسفر من مختلف أنحاء العالم.

ويُعد «سكيفت جلوبال فورم إيست» أحد أهم المنتديات العالمية المتخصصة في مناقشة أحدث الاتجاهات والابتكارات المؤثرة في مستقبل قطاع السفر عالمياً، فيما ستركز هذه الدورة من المنتدى على إلقاء مزيد من الضوء على القطاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتعرف إليه من منظور أشمل، في محاولة لرسم تصورات واضحة لمستقبل القطاع في المنطقة.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، عصام كاظم، إن «اختيار هذا المنتدى العالمي دبي لعقد أول نسخة منه على مستوى المنطقة، يحمل دلالات عديدة، من أهمها المكانة المتميزة التي تتمتع بها دبي في قلب هذا القطاع النابض على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».

وأضاف: «لا شك أن التجربة الفريدة التي تمكنت دبي من استكمال فصولها على مدار عقود من التميز في مجالات السياحة والضيافة والسفر، وكذلك الخبرة الكبيرة التي اكتسبتها على صعيد تنظيم واستضافة الفعاليات العالمية الكبرى، والنجاح الكبير الذي حققته في الاستضافة التاريخية لـ(إكسبو 2020 دبي) ضمن نسخة استثنائية في سجل المعرض العالمي العريق، كلها عناصر تتضافر في ترسيخ ثقة القائمين على قطاع السفر والسياحة حول العالم في استحقاق دبي أن تكون شريكاً مؤثراً في مسيرة تطويره إقليمياً وعالمياً على المديين القريب والبعيد».

وسيرصد المنتدى حالة قطاع السياحة والسفر خلال مرحلة ما بعد الجائحة، وفي ضوء التطورات المؤثرة في هذا القطاع الحيوي.

دبي شريك مؤثر في مسيرة تطوير قطاع السفر والسياحة حول العالم على المديين القريب والبعيد.