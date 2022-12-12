دبي تستضيف المؤتمر العالمي للمناطق الحرة مايو المقبل

ترأّس رئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة، الدكتور محمد الزرعوني، وفداً من المنظمة في زيارة رسمية إلى جمهورية الدومينيكان وجمهورية كوبا، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين المنظمة العالمية للمناطق الحرة والحكومات والمنظمات الدولية لتمكين المناطق الحرة الأعضاء من أداء دورها الاقتصادي والتجاري.

وعقد مجلس إدارة المنظمة العالمية للمناطق الحرة اجتماعه في جمهورية الدومينيكان برئاسة الدكتور محمد الزرعوني، للإعلان عن استضافة إمارة دبي لفعاليات النسخة التاسعة من المؤتمر والمعرض العالمي للمناطق الحرة الذي من المقرر أن ينعقد يومي الثاني والثالث من شهر مايو عام 2023 تحت شعار «التجارة العالمية 2.0، المناطق الحرة منظومة من الثقة تدعم الازدهار».