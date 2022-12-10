اتفاقية تتيح للشركات المحلية الصغيرة بيع منتجاتها الغذائية عبر «طلبات»

توصلت جمعية رواد الأعمال الإماراتيين و«طلبات الإمارات» إلى اتفاقية تتيح للشركات الإماراتية الصغيرة والمتوسطة في قطاع الأغذية والمشروبات عرض منتجاتها الغذائية وبيعها عبر تطبيق «طلبات»، ما يسمح لها بتطوير أعمالها وتعزيز حضورها الإلكتروني.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية رواد الأعمال الإماراتيين، سند المقبالي، إن الاتفاقية التي تم توقيعها خلال معرض أبوظبي الدولي للأغذية، تمنح رواد الأعمال الإماراتيين المؤهلين عقداً سنوياً، يتيح لهم رسوماً مخفّضةً ومزايا خاصة، مع تخصيص مدير حسابات لمنحهم الاستشارات والدعم اللازمين لإطلاق أعمالهم في السوق الرقمية.

وأكد المقبالي في بيان صادر أمس، أن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يقوم بدور حيوي في دعم التطوير والتنويع الاقتصادي في الإمارات.

من جانبها، قالت المديرة العامة لدى «طلبات الإمارات»، تاتيانا رحال: «نفخر بشراكتنا مع جمعية رواد الأعمال الإماراتيين بهدف تطوير برنامج مخصص لمساعدة رواد الأعمال على تسريع نمو أنشطتهم الإلكترونية، وزيادة حضورهم وحجم الإقبال على منتجاتهم».

وأضافت أن التعاون الاستراتيجي مع الهيئات الحكومية يتيح إطلاق مبادرات رائدة لدعم المواهب المحلية، ما يسهم بشكل رئيس في إدخال المفاهيم المبتكرة إلى السوق المحلية، مشيرة إلى أنه سيتم استخدام تقنيات متطورة في دعم الشركات الإماراتية وتمكينها.

ويأتي تعاون جمعية رواد الأعمال الإماراتيين مع «طلبات» في إطار جهودها المستمرة لإقامة شراكات استراتيجية، تركز على تطوير قطاع ريادة الأعمال الإماراتي، وتزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بأفضل الأدوات والممارسات اللازمة لتطوير أعمالهم.