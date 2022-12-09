«طيران الإمارات» تتوقع عدداً كبيراً من المسافرين «المغادرين»

توقعت شركة طيران الإمارات، استقبال عدد كبير من المسافرين (المغادرين) من دبي، اعتباراً من اليوم، التاسع من ديسمبر، وذلك مع بدء السفر خلال العطلات المدرسية وموسم الأعياد.

وأضافت في بيان على موقعها الشبكي: «نتوقع زيادة في أوقات الانتظار عند إنجاز إجراءات السفر»، داعية المسافرين إلى إنجاز إجراءات السفر مبكراً، والتأكد من جميع المستندات ذات الصلة.

ونصحت «طيران الإمارات»، المتعاملين الذين تبدأ رحلاتهم من دبي، أن يكونوا في المطار باكراً، لافتة إلى أن مكاتب إنجاز إجراءات السفر ستفتح قبل 24 ساعة من انطلاق الرحلات من دبي.

ولفتت إلى أنه فيما يتعلق بالمسافرين إلى الولايات المتحدة، فإن مكاتب إنجاز إجراءات السفر ستفتح قبل 12 ساعة من موعد الرحلة، إذ يمكنهم إنجاز إجراءات السفر من خلال وجودهم الفعلي، وتسليم الحقائب مبكراً.

وأشارت «طيران الإمارات» إلى أنه يمكن للمسافرين من الإمارات الشمالية، إنجاز إجراءات السفر في محطة حافلات عجمان المركزية قبل 24 ساعة حتى أربع ساعات من موعد انطلاق رحلتهم.

وشددت على أهمية الاطلاع على متطلبات السفر الخاصة بالوجهة، نظراً لأنها تتغير بشكل متكرر، كما نصحت المسافرين بالتأكد من صحة تفاصيل بيانات الاتصال الخاصة بهم، عن طريق زيارة صفحة إدارة الحجز، لتلقّي إشعارات التحديث.

في سياق آخر، وسّعت شركتا «طيران الإمارات» و«طيران كندا» شراكتهما، لتقديم مزايا لأعضاء برنامجي مكافأة الولاء للناقلتين.

وأفادت «طيران الإمارات» في بيان، بأنه أصبح بإمكان أعضاء «سكاي واردز طيران الإمارات»، كسب واستبدال الأميال على جميع رحلات «طيران كندا»، من خلال الوصول إلى شبكة تغطي 220 وجهة.

كما يكسب أعضاء برنامج «إيروبلان» Aeroplan أيضاً نقاطاً، ويستبدلونها على جميع الرحلات التي تديرها «طيران الإمارات»، مع إمكانية الوصول إلى 130 وجهة عبر دبي.

وقال نائب رئيس أول «سكاي واردز طيران الإمارات»، الدكتور نجيب بن خضر: «يسعدنا تعزيز شراكتنا مع (طيران كندا)، حيث سيتمكن نحو 40 مليون عضو في برنامجي مكافأة الولاء من كسب الأميال والنقاط، واستبدالها عبر شبكة مشتركة تغطي أكثر من 350 وجهة».

وتمكّن الاتفاقية أعضاء «سكاي واردز طيران الإمارات» من كسب الأميال واستبدالها بتذاكر المكافأة عبر شبكة «طيران كندا»، فيما تبدأ مكافآت الرحلات من 8000 ميل «سكاي واردز» لتذكرة مكافأة باتجاه واحد في الدرجة السياحية، و16 ألف ميل لتذكرة مكافأة باتجاه واحد في درجة الأعمال.

وفي المقابل، يكسب أعضاء «إيروبلان» نقاطاً على جميع الرحلات المؤهلة التي تديرها «طيران الإمارات» حسب الفئة السعرية لتذاكرهم، إضافة إلى استبدال نقاط «إيروبلان» للسفر على رحلات «طيران الإمارات».