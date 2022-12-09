«مياه وكهرباء الإمارات»: 14 ديسمبر موعداً لمزاد «شهادات الطاقة النظيفة»

أعلنت شركة مياه وكهرباء الإمارات، عن إطلاق مزادها السادس لشهادات الطاقة النظيفة، في أبوظبي، وذلك في 14 ديسمبر 2022.

وأفادت في بيان، بأن مخطط شهادات الطاقة النظيفة، مبادرة استراتيجية أطلقتها دائرة الطاقة في أبوظبي، والتي تتيح للشركات العاملة في أبوظبي من مختلف القطاعات، اعتماد نظام لتوثيق مصادر إنتاج واستهلاك الطاقة النظيفة، ودعم خطة التحول نحو اقتصاد مستدام وخالٍ من الكربون في الدولة، بما يتماشى مع مبادرة الدولة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات، عثمان آل علي: «بالتزامن مع اجتماع صُناع القرار الرئيسين في العالم خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP27) لمناقشة تنفيذ خطط عمل استراتيجية وملموسة للتصدي للتغير المناخي، فإن شركة مياه وكهرباء الإمارات تفخر بقيامها بدور رئيس من خلال مخطط شهادات الطاقة النظيفة في الحد من انبعاثات الكربون، تماشياً مع مبادرة الدولة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050».

وأضاف: «يستقطب هذا المخطط المزيد من الجهات التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، للإسهام في دعم جهود الدولة لتحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بها».

وأوضح أن شركة مياه وكهرباء الإمارات تدعو جميع الجهات العاملة في أبوظبي إلى المشاركة في مزاد شهادات الطاقة النظيفة المقبل.

وبحسب البيان، فإن «شهادات الطاقة النظيفة» هي شهادات رقمية قابلة للتداول، وصادرة عن دائرة الطاقة في أبوظبي، بوحدات (1) ميغاواط في الساعة.