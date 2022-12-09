«أبوظبي الإسلامي» يخرّج 46 مواطناً ومواطنة من «تمكين» و«قيادات»

احتفل مصرف أبوظبي الإسلامي بتخريج دفعة جديدة ضمت 46 موطناً ومواطنة نجحوا في إتمام دراستهم ضمن النسخة السادسة من برنامجي التدريب «تمكين» و«قيادات»، معلناً عن ترقية 21 موظفاً من الخريجين لاستلام مناصب قيادية في المصرف ضمن أقسام حيوية متعددة.

وكان المصرف أطلق النسخة السادسة من برنامجه التدريبي، بالتعاون مع جامعة هارفارد العريقة، في إطار التزامه المستمر برعاية الكوادر الوطنية المتميزة في القطاع المصرفي الإماراتي.

وأوضح المصرف في بيان صادر أمس، أن البرنامج تضمن أربع مراحل، استمرت لمدة ستة أشهر، ركزت على مجالات محددة، من بينها تطوير العقلية القيادية والقدرات والمهارات، وتمكين الموظفين، وتعزيز تفاعلهم، وإدارة الابتكار والتغيير، والارتقاء بالأداء القيادي.

ويعد برنامجا «قيادات» و«تمكين» من البرامج التدريبية المصممة خصيصاً لتمكين الموظفين المواطنين المتميزين في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وتم تصميم المناهج التدريبية لكلا البرنامجين بهدف توفير المعرفة والمهارات والكفاءات التي تساعد المشاركين على تطوير مسيرتهم المهنية، وإعدادهم لتولي مواقع قيادية في المستقبل.

كما تسهم هذه البرامج في دعم جهود دولة الإمارات التي تستهدف تشجيع المزيد من المواطنين على الدخول إلى قطاع الخدمات المالية الوطني.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي، ناصر العوضي: «يفخر مصرف أبوظبي الإسلامي بأن يقوم للعام السادس بتخريج دفعة من أفضل الكوادر الوطنية لدينا من برنامج يهدف إلى صقل مهارات هذه الكوادر، وتأهيلهم لاستلام مراكز قيادية في المصرف».

بدورها، قالت رئيس قسم الموارد البشرية لمصرف أبوظبي الإسلامي، بشرى الشحي: «من المهمّ بالنسبة لنا تثمين الجهود الجادة التي يبذلها موظفونا، والاحتفاء بمساعيهم المستمرة لتعزيز وصقل قدراتهم على اكتساب المعارف والمهارات الجديدة، فالتزامهم لا يعتبر عامل تمكين لمصرف أبوظبي الإسلامي فحسب، بل يمتدّ أثره ليشمل اقتصاد الدولة، وقطاعنا المصرفي والمالي الوطني بشكل عام».

وكان المصرف، أعلن عن توظيف نحو 320 مواطناً خلال عام 2022 في مناصب مختلفة، من بينها مناصب في الإدارة العليا، ما رفع نسبة التوطين في المصرف إلى 45%.