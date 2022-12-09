«تعاونية الاتحاد» تخفّض أسعار 5000 سلعة خلال ديسمبر

أكّد مدير إدارة السعادة والتسويق في «تعاونية الاتحاد»، الدكتور سهيل البستكي، أن «التعاونية» بدأت خلال ديسمبر الجاري 2022 بإطلاق سبع حملات ترويجية، تشمل خصومات تصل نسبتها إلى 65%، وذلك على 5000 سلعة مختارة في جميع فروع «التعاونية» بدبي، وعبر متجرها الإلكتروني الذكي.

وأضاف أن أولى حملات التخفيضات بدأت منذ اليوم الأول من ديسمبر الجاري، وذلك ضمن أهدافها لإسعاد المستهلكين، وتلبية متطلباتهم، وتوفير منتجات عالية الجودة لهم وبأسعار تنافسية، بما يتناسب مع مبادرات التعاونية المجتمعية.

وأوضح أن لدى «التعاونية» خططاً شهرية وسنوية لإسعاد المستهلكين، وجميعها تتماشى مع المواسم المختلفة، إذ تسعى بشكل دائم إلى طرح عروض ترويجية تشتمل على خصومات تلبي احتياجات أفراد المجتمع بكل شهر، مشيراً إلى أن حملة ديسمبر واسعة ومتنوعة، حيث تشمل خصومات تبدأ من 25% وتصل إلى 65%، إضافة إلى عرض «اشترِ واحد واحصل على الثاني مجاناً» على منتجات وسلع استهلاكية وغذائية وغير غذائية مختارة. ولفت إلى أن حملة ديسمبر 2022 تركز على المواد الغذائية وغير الغذائية الأكثر استهلاكاً، خصوصاً خلال فصل الشتاء، مثل: المجمدات، اللحوم، الدجاج، مستلزمات الشواء والحدائق، إضافة إلى اشتمالها على أصناف مختارة من الخضراوات والفواكه، العصائر، المياه، منتجات الألبان، الحلويات، البهارات، الأرز، الزيت، العطور، ألعاب الأطفال، مستحضرات التجميل، وغيرها من منتجات غذائية واستهلاكية تلبي رغبات واحتياجات المستهلكين.

وأكد أن «التعاونية» أتاحت خيارات الطلب لجميع عروضها الخاصة بشهر ديسمبر، عبر المتجر الإلكتروني الذكي لـ«التعاونية»، ضمن مبادراتها السباقة في توفير مختلف الخيارات للمستهلكين لخوض تجربة تسوّق استثنائية، حيث يحتوي المتجر الإلكتروني على خدمات ومزايا فريدة تعمل على تحسين تجربة المتسوقين.

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حملات ترويجية تركز فيها على مستلزمات الشتاء والشواء والحدائق واللحوم والمجمّدات.