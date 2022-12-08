«الخمسة الكبار» يمنح «مسار مترو دبي 2020» جائزة «البناء المستدام»

أعلن في معرض «الخمسة الكبار» عن أسماء الفائزين في مجالات التنمية المستدامة، والتكنولوجيا، والتحول الرقمي في قطاع البناء.

وشهدت فعالية ( Big 5 Construction Impact Awards 2022) المنعقدة للعام الثاني على التوالي، مشاركة 117 شركة ومؤسسة من 20 دولة، حيث قامت لجنة تحكيم دولية ومستقلة باختيار 17 فائزاً من بينهم، في وقت أعلن فيه عن اختيار مشروع «مسار مترو دبي 2020» للفوز بجائزة «مشروع البناء المستدام للعام». وحازت شركة «إس أو إم» متعددة الجنسيات للتصميم المعماري، جائزة «الشمول والتنوع»، بينما فازت شركة «دوبود» التي تتخذ من دبي مقراً لها بجائزة «أفضل استخدام للتكنولوجيا لعام 2022»، لابتكار كبسولات ذكية ومسبقة الصنع وفق مفهوم «بلاج آند بلاي»، الذي يتماشى مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة.

بدورها، حصلت مجموعة «ميلينيوم» من الكاميرون على جائزتين، الأولى: جائزة «مبادرة صفر انبعاثات كربونية لعام 2022» عن مشروع ميندكا للمنازل الخضراء وميسورة الكلفة، فيما فازت المديرة التنفيذية للمجموعة، جيسلين تيسا كيتشا، التي أسست مجموعة «وومن إن كونستراكشن أفريكا»، بلقب «رائدة الاستدامة».

وكانت جائزة «مجتمع المستقبل» من نصيب مشروع «سنترال بارك» في «مدينة مصدر»، التابع لشركة «كيو إنترناشيونال»، في حين حصدت شركة الدار العقارية في أبوظبي جائزة «التحول الرقمي للعام الجاري».

كما فازت شركة البناء الصينية المحدودة بالعديد من الجوائز، بما فيها جائزة مشروع «التوأم الرقمي» عن مشروع «دوان تاون فيو 2».

وجاءت جائزة «أفضل مشروع خارج الموقع» من نصيب «مجموعة التميمي» في السعودية عن مشروع توسعة مجتمع «نيوم 2».

من جهته، نال المهندس المعماري الهندي، أنكور جوتام، من شركة «جوتام آند جوتام أسوسيتس» في دلهي، لقب «بطل الاستدامة» للعام الجاري، بينما تمّ اختيار مؤسسة «بن دسمال» للمقاولات في دولة الإمارات، للفوز بجائزة «شركة البناء المستدام» للعام.

وتمّ اختيار مشروع «مسار مترو دبي 2020» من تطوير شركة «أكسيونا وجولرماك» للفوز بجائزة «مشروع البناء المستدام للعام»، بينما كانت جائزة «أفضل مبادرة مستدامة للعام» لمصلحة مشروع «بانسيلالبيت ستيبويل» لجمع مياه الأمطار في الهند.