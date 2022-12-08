حمدان بن محمد: دبي شريك مؤثر في قيادة التحول الرقمي العالمي والابتكار

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن دبي تواصل ترسيخ مكانتها شريكاً مؤثراً في قيادة التحول الرقمي العالمي، وكذلك في مجال الابتكار والتطوير ضمن مختلف المجالات التنموية، بما في ذلك قطاع التشييد والبناء، الذي يعد من أهم القطاعات الحيوية الداعمة لبرامج وخطط التنمية، ولدوره المحوري في إرساء البنى التحتية التي تشكل عماد المشروعات التنموية حول العالم، وركيزة أساسية من ركائز تلبية متطلبات التنمية الاقتصادية المستدامة.

معايير عالمية

ونوّه سموه خلال زيارة لمعرض «الخمسة الكبار» The Big 5، أمس، بأهمية الحدث الذي يجمع كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال التشييد والبناء، في وقت يتوسع فيه العالم في توظيف التقنيات المتطورة في تشييد الأبنية الذكية، واتباع معايير الحفاظ على البيئة.

وأكد سموه حرص دبي على أن يكون لها إسهامها الواضح في تطوير هذا القطاع، أسوة بريادتها في مختلف المجالات التنموية، وبما يرقى إلى تطلعاتها، لتبوؤ مكانة متقدمة في استحداث معايير عالمية موحدة لتصميم الأبنية بالتعاون مع الجهات الدولية المتخصصة.

جولة المعرض

وتفقد سمو ولي عهد دبي، خلال جولة رافقه خلالها رئيس سُلطة مركز دبي التجاري العالمي، هلال سعيد المري، عدداً من أجنحة الشركات العربية والإقليمية والعالمية المشاركة في المعرض، حيث اطلع سموه على أحدث التقنيات المستخدمة في قطاع التشييد والبناء، وما تقدمه الشركات العالمية الكبرى من حلول تقنية حديثة في هذا القطاع الحيوي، بما فيها تقنيات التصميم والبناء والمعمار الذكي، وصيانة المساحات الخضراء وحلول الطاقة الشمسية والتبريد والتدفئة، وغيرها من متطلبات البناء الذكي.

تطور مستمر

وفي ختام الزيارة، أثنى سمو ولي عهد دبي على التطور المستمر لمعرض «الخمسة الكبار»، الذي تظهره أعداد ونوعية المشاركات العالمية، وتنامي دور المعرض عبر دوراته المتعاقبة كفرصة نموذجية للمختصين بقطاع التشييد والبناء، وضمن فروعه المختلفة، للوقوف على مستجدات هذا المجال، وتبادل الأفكار حول سبل إنجاح مشروعاته خلال المرحلة المقبلة.

• ولي عهد دبي أثنى على التطور المستمر لمعرض «الخمسة الكبار»، الذي تظهره أعداد ونوعية المشاركات العالمية، وتنامي دوره عبر دوراته المتعاقبة.

2000 شركة من 60 دولة

يضم معرض «الـ 5 الكبار» في دورته الـ43، ستة معارض متخصصة تغطي منظومة القطاع بالكامل، وتجمع أبرز المهندسين المعماريين والمصممين وواضعي المواصفات في منطقة الشرق الأوسط، كما يحتضن سلسلة من القمم والجلسات الحوارية التخصصية والعروض التقديمية حول أبرز الموضوعات المتعلقة بالقطاع، والمحفزة على اعتماد الحلول التقنية وتعزيز الاستدامة.

ويعتبر «الـ 5 الكبار»، الحدث الأكبر في مجال التشييد والبناء في المنطقة وإفريقيا وجنوب آسيا، وتختتم فعاليات اليوم، بمشاركة 2000 شركة من 60 دولة مع 20 جناحاً وطنياً، مستقطباً عشرات الآلاف من الزوار المتخصصين في مجال البناء والتشييد.

