«جيتكس غلوبال 2022» يحقق 2.6 مليار درهم ناتجاً اقتصادياً

أعلن مركز دبي التجاري العالمي، أن معرض «جيتكس غلوبال 2022»، الذي نظمه المركز في أكتوبر الماضي، حقق إجمالي ناتج اقتصادي قياسي بلغ 2.6 مليار درهم (698 مليون دولار)، لافتاً إلى أن القيمة الاقتصادية المحتجزة في اقتصاد دبي شكلت 1.4 مليار درهم (437 مليون دولار) من إجمالي الناتج الاقتصادي، وفقاً لتقرير تقييم الأثر الاقتصادي.

واستقطب «جيتكس غلوبال 2022» أكثر من 170 ألف مشارك، 40% منهم توافدوا إلى المعرض من خارج الدولة، فيما أشارت التوقعات إلى أن الدورة 42 لأكبر معرض للتقنية في العالم وفرت 9600 وظيفة نتج عنها دخل أُسري بقيمة 463 مليون درهم (126 مليون دولار)، بزيادة قدرها 55% عن عام 2019.

نموذج اقتصادي

وقال وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، عمر سلطان العلماء، إن دولة الإمارات تسير وفق رؤية وتوجيهات القيادة نحو بناء نموذج اقتصادي مستقبلي أكثر مرونة واستدامة، يقوم على تمكين مختلف القطاعات الحيوية والانتقال بها نحو آفاق جديدة، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لتطوير فرص جديدة تسهم في تحقيق الريادة للدولة وتعزيز تنافسيتها عالمياً.

وأضاف أن النجاح الكبير الذي حققه المعرض يسهم في تعزيز اقتصاد دبي، وترسيخ ريادتها ومكانتها وجهة عالمية مفضلة للاستثمار في الأعمال والتكنولوجيا، وتحقيق الريادة في قطاعات حيوية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والتحوّل الرقمي، واقتصاد المعرفة والثورة الصناعية الرابعة.

نجاح غير مسبوق

من جهته، قال المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي المدير العام لمركز دبي التجاري العالمي، هلال سعيد المري، إن «جيتكس غلوبال» يعد مساهماً رئيساً في النمو الاقتصادي لإمارة دبي، وقد حقق المعرض في دورته الـ42 نجاحاً غير مسبوق على جميع المستويات، ليواصل بذلك تعزيز مكانة إمارة دبي ودولة الإمارات في طليعة رواد تقنيات المستقبل.

وأضاف المري: «لطالما كان مركز دبي التجاري العالمي محركاً رئيساً لقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض العالمي، لاسيما في التأكيد على الحاجة المتزايدة لتنظيم الفعاليات لدعم الاقتصاد العالمي في مرحلة ما بعد الجائحة، وجاء (جيتكس غلوبال 2022) ليؤكد ذلك، عاكساً ثقة 176 دولة في دبي، وجهة مركزية عالمية للأعمال والسياحة».

مشاركون دوليون

وشكّل المشاركون الدوليون في «جيتكس غلوبال 2022» ما نسبته 40% من الحضور، ما يعد قفزة كبيرة تجاوزت دورات المعرض السابقة، ما يعكس المكانة العالمية الراسخة للمعرض.

وسافر نصف المشاركين الدوليين خلال العام الجاري إلى دبي برفقة شخص آخر، مع متوسط فترة إقامة يبلغ 6.4 أيام، فيما بلغ متوسط الإنفاق لكل مشارك دولي على السلع والخدمات خلال فترة المعرض 13 ألف درهم، بما في ذلك الرحلات الجوية والفنادق والترفيه والتسوّق، وهو خمسة أضعاف ما ينفقه المشاركون المقيمون في الإمارات.

نجاح استثنائي

أكد الرئيس التنفيذي لشركة «جي آر إس»، إنريكو جالوريني، أن «جيتكس غلوبال 2022» هو أفضل معرض ضخم شهدناه على الإطلاق في أي قطاع.

وأضاف: «لم يتمكن أي معرض ضخم يضم أكثر من 2000 عارض خلال العقد الماضي من تحقيق صافي نقاط ترويج يوازي الصافي الذي حققه (جيتكس غلوبال 2022)، وهذه نتيجة استثنائية لأن المعارض تكافح من أجل إيجاد توازن بين الحجم والجودة، وقد نجح (جيتكس غلوبال 2022) بشكل استثنائي في تحقيق أرقام هائلة ومتميزة، وفي الوقت نفسه واصل الحفاظ على الجودة والتميّز».