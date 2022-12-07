اقتصاد الإمارات ينطلق بقوة في مرحلة ما بعد «كوفيد-19»

أكد المجلس الاستشاري لدائرة جمارك دبي، برئاسة المدير العام لـ«جمارك دبي»، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أحمد محبوب مصبح، أن دولة الإمارات نجحت بامتياز في عبور جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، لتنطلق بقوة في تحقيق مستويات نمو مرتفعة في القطاعات الاقتصادية كافة، في مرحلة ما بعد الجائحة.

وأضاف أن دولة الإمارات أصبحت مثالاً يُقتدى به عالمياً في الميادين كافة، وأن تجربة الإمارات التنموية باتت نموذجاً ملهماً للمنطقة والعالم، وإنجازاتها مصدر فخر لكل مواطن ومقيم على هذه الأرض الطيبة، إذ حققت الدولة المركز الأول عالمياً في 156 مؤشراً، و432 مؤشراً ضمن المراكز الـ10 الأولى عالمياً، وتجاوزت قيمة التجارة الخارجية للأشهر الستة الأولى من العام الجاري تريليون درهم، كما ارتفعت إيرادات القطاع السياحي إلى أكثر من 19 مليار درهم.

وقال مصبح في الاجتماع الأخير للمجلس في عام 2022: «سجلت (جمارك دبي) أداءً جيداً خلال العام الجاري، إذ بلغت نسبة سعادة المتعاملين عن أنظمتنا وبرامجنا الذكية 98%، وتم إنجاز 19 مليون معاملة في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ17.6 مليون معاملة للفترة ذاتها من العام الماضي بنمو 8%، فيما ارتفع عدد البيانات الجمركية إلى 16.6 مليون بيان جمركي، مقارنة مع 15.6 مليوناً».

وتابع: «نسعى إلى ترسيخ موقع دبي الرائد في التجارة العالمية، بالوصول بتجارة دبي نحو المستهدف بقيمة تريليوني درهم، وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي».

بدوره، استعرض مدير أول حلول تقنية المعلومات في «جمارك دبي»، بدر الخروصي، منصة مساحة العمل الذكية وتطورها، التي تهدف إلى تحقيق قيمة مضافة للمتعاملين، عبر توفير أعلى درجات الانسيابية في الخدمات الجمركية، وتحويل الخدمات إلى تجربة ذكية للمتعاملين.

من جانبه، قدم عضو مجموعة دبي للملاحة، مادهو ماداثل، عرضاً عن تحديات سلاسل الإمداد والأفق المستقبلية، مؤكداً أن هناك تحولات مهمة في التجارة يأتي في مقدمتها تنامي التجارة الإلكترونية.