أسواق الأسهم المحلية تستقطب سيولة بأكثر من 3.1 مليارات درهم

استقطبت الأسهم المحلية، في نهاية تعاملات أمس، سيولة جاوزت 3.1 مليارات درهم، توزعت بواقع 2.62 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، منها مليار درهم صفقات كبيرة على سهم «إنفيكتوس للاستثمار»، و480.05 مليون درهم في سوق دبي المالي.

وتم التداول على نحو 828.7 مليون سهم عبر تنفيذ نحو 24.26 ألف صفقة.

وتراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.4% عند مستوى 3340 نقطة، مع انخفاض سهم شركة سوق دبي المالي بنسبة 2.4% عند 1.65 درهم، وانخفاض سهم «الاتحاد العقارية»، أكثر الأسهم تداولاً، بنسبة 2.2% عند 0.272 درهم.

كما انخفض سهما «دبي الإسلامي» و«الإمارات دبي الوطني» بنحو 0.8% عند 5.74 دراهم و12.90 درهماً على التوالي، فيما ارتفع سهم مصرف عجمان بنسبة 6.8% عند 1.10 درهم، وسهم «إعمار العقارية» بنسبة 0.8% عند 6.24 دراهم.

بدوره، تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.7% عند مستوى 10374 نقطة، مع انخفاض سهم «الدار العقارية» بنحو 2% عند 4.53 دراهم، وسهم «ألفا ظبي» بنسبة 0.9% عند 26.50 درهماً.

وارتفع سهما «ملتيبلاي» و«بروج» بأقل من 1% عند خمسة دراهم و2.71 درهم على التوالي، وسهم «حديد الإمارات أركان» بنسبة 3.2% عند 1.91 درهم.

وكان سهم «طاقة» الأكثر تداولاً خلال جلسة أمس، إذ ارتفع بنسبة 9.4% عند 3.83 دراهم، وبتداولات جاوزت 49 مليون سهم.