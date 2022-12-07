شركات التكنولوجيا في «دبي المالي العالمي» تجمع تمويلات بملياري درهم

أعلن مركز دبي المالي العالمي، أمس، ارتفاع عدد شركات التكنولوجيا المالية والابتكار المسجلة في المركز خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، متجاوزاً عددها الإجمالي خلال النصفين الأول والثاني مجتمعين من عام 2021.

وأوضح المركز في بيان، أن ذلك شمل الشركات الناشئة التي شاركت في دورة عام 2022 من برنامج «فينتك هايف»، أول وأكبر برنامج مسرّع للأعمال في المنطقة، حيث استقبل البرنامج أكثر من 3000 طلب مشاركة من حول العالم اختير منها 200 شركة استناداً لأفكارها القائمة على الابتكار وقدرتها على تحقيق الإيرادات. كما قدم البرنامج ما يزيد على 100 إثبات للمفاهيم بدعم من أكثر من 65 شريكاً.

وبحسب تقرير التكنولوجيا المالية لعام 2022 الصادر عن «فينتك هايف»، تمكنت شركات التكنولوجيا المالية التي تتّخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً لها، أن تحصل على تمويل تجاوز ملياري درهم (559 مليون دولار) في الفترة الممتدة بين شهري يناير وسبتمبر من عام 2022.

وأشار التقرير إلى تضاعف نشاط تمويل شركات التكنولوجيا المالية خلال عام 2021، إذ استطاعت الشركات الناشئة التي تتخذ من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مقراً لها جمع 998 مليون دولار خلال العام الماضي، بزيادة قدرها 78% مقارنة بالعام الجاري.

وقال الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري، «حافظ مركز دبي المالي العالمي خلال السنوات الأخيرة على مركزه المتقدم في تصدر مشهد الابتكار، حيث استقطب المركز أكثر من 600 شركة ناشئة وشركات في مرحلة النموّ وأخرى مليارية إلى دبي، والتي تسهم حالياً بشكل كبير في إحداث أثر إيجابي على تنمية اقتصادنا الوطني. ولضمان استمرار هذا الزخم والنمو، حان الوقت لتعزيز خدماتنا المقدمة وذلك عبر الاستفادة من جلب عدد أكبر من المفاهيم القائمة على الابتكار عبر الاستعانة برؤية قيادية جديدة».