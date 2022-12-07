«طيران الإمارات» تعزز خدماتها إلى غاتويك برحلة يومية ثالثة

أفادت شركة طيران الإمارات، أمس، بأنها عززت خدمتها إلى مطار لندن غاتويك بإضافة رحلة يومية ثالثة بطائرة A380 «العملاقة»، مؤكدة توسيع نطاق عملياتها في المملكة المتحدة لتلبية النمو المستمر في الطلب قبيل موسم العطلات.

وذكرت الشركة في بيان، أن الخدمة اليومية الثالثة، توفر سعة معززة بأكثر من 1000 مقعد بين دبي ولندن غاتويك يومياً، مبينة أن رحلة «أي كيه 11»، تغادر من دبي في الساعة 2:50 فجراً، بينما تغادر الرحلة «أي كيه 15» في الساعة 7:40 صباحاً، أما الرحلة «أي كيه 09» فتغادر في الساعة 2:25 بعد الظهر، ما يوفر للعملاء مزيداً من المرونة وخيارات السفر.

وأوضحت «طيران الإمارات» أنها تخدم المملكة المتحدة حالياً بـ119 رحلة أسبوعياً عبر سبع بوابات، كما يلي: ست رحلات يومياً إلى لندن هيثرو، ثلاث رحلات يومياً إلى لندن غاتويك، رحلة يومية واحدة إلى لندن ستانستيد، ثلاث رحلات يومياً إلى مانشستر، رحلتان يومياً إلى برمنغهام، خمس رحلات أسبوعياً إلى نيوكاسل، ورحلة يومية واحدة إلى غلاسكو.