«فلاي دبي» تُطلق رحلات يومية إلى سانت بطرسبرغ 20 يناير

أعلنت فلاي دبي، أمس، أنها ستطلق رحلات يومية إلى مطار بولكوفو الدولي في سانت بطرسبرغ، اعتباراً من 20 يناير 2023. ونمت شبكة الناقلة لتصل إلى 114 وجهة، معظمها لم تكن مخدومة برحلات جوية مباشرة إلى الإمارات.

وسيتم تشغيل رحلات الناقلة إلى سانت بطرسبرغ انطلاقاً من المبنى رقم 2 بمطار دبي الدولي، باستخدام طائرة بوينغ 737 ماكس في رحلة تستغرق ست ساعات و50 دقيقة، ما يجعلها واحدة من بين الرحلات الأطول التي تشغلها فلاي دبي، بعد كرابي وباتايا في تايلاند والتي ستبدأ أيضاً في 20 يناير 2023.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي، غيث الغيث، في بيان أمس: «2022 يعد عاماً رائعاً لنمو فلاي دبي. لقد تسلمنا 18 طائرة جديدة هذا العام، ما مكننا من الاستمرار في توسيع شبكتنا وإضافة المزيد من السعة على بعض خطوطنا الحالية. نحن على ثقة من أن هذا الزخم سيستمر في العام المقبل بفضل العمل الدؤوب الذي يقوم به الجميع في فلاي دبي وبفضل البيئة الاقتصادية الملائمة التي وفرتها لنا دبي».

وبدأت الشركة عملياتها لأول مرة في السوق الروسية في عام 2010 برحلات مباشرة إلى سامارا، وإيكاترينبرغ. ومع إطلاق الخدمة الجديدة، ستخدم فلاي دبي، تسع وجهات في السوق وهي قازان، محج قلعة، مينيرال فودي، موسكو، نوفوسيبيرسك، سامارا، سان بطرسبرغ، عوفا، وإيكاترينبرغ.