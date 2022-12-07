تطوير منشأة مخصصة لخدمة طائرات رجال الأعمال في مطار أبوظبي

أعلنت مطارات أبوظبي، عن وضع حجر الأساس لمركز الخدمة الجديد لشركة «بومباردييه» في مطار أبوظبي الدولي. وتضع الشركة طيران رجال الأعمال في مقدمة الأولويات الاستراتيجية لقطاع الطيران، حيث يعتبر تطوير مركز الفحص والصيانة التابع لشركة «بومباردييه» في مطار أبوظبي الدولي من الاستثمارات الأساسية التي تدعمها مطارات أبوظبي في هذا المجال من أجل تحويل إمارة أبوظبي إلى مركز فعال ومتطور لأعمال قطاع الطيران.

ويعتبر المركز الجديد أول مرفق تابع لشركة «بومباردييه» يوفر الخدمات الشاملة في الإمارات من خلال التزام الشركة بخدمة عملائها في هذه السوق المهمة على المدى الطويل. وعندما يتم تشغيله بكامل طاقته، سيوفر مركز الخدمات الجديد والذي تديره شركة تصنيع التجهيزات الأصلية، أكثر من 100 فرصة عمل في قطاع الطيران، ما يسهم في تعزيز دور «بومباردييه» في العاصمة أبوظبي. وبمجرد تشغيله بالكامل، سيسهم المركز الجديد المقرر افتتاحه عام 2025، في استمرار توسع شركة «بومباردييه» وزيادة إيراداتها من خدمات ما بعد البيع.

• مركز الخدمات الجديد يوفر 100 فرصة عمل في قطاع الطيران.