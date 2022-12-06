بيع فيلتين في دبي بقيمة 220 مليون درهم خلال يوم واحد

شهدت دبي، يوم أمس، بيع فيلتين في يوم واحد بقيمة 220 مليون درهم، حيث بيعت فيلا في منطقة نخلة الجميرا، في صف «المليارديرات» بقيمة 130 مليون درهم، كما بيعت فيلا في مشروع «تلال الغاف» في منطقة مدينة دبي الرياضية مقابل 90.1 مليون درهم.

بينما عرضت شركة «لوكسبيتات سوثبيز إنترناشيونال ريالتي»، أمس بيع فيلا في منطقة «تلال الإمارات» مقابل 190 مليون درهم، وذلك بعد إتمامها صفقة في شهر نوفمبر الماضي بقيمة 145 مليوناً لفيلا في منطقة نخلة جميرا.

وأشارت شركة «نايت فرانك»، في تقريرها الأخير، والتي صنفت دبي واحدة من أهم المدن في العالم، إلى أن أسعار العقارات السكنية في الإمارة ستشهد خلال عام 2023 أقوى نمو عالمي.

وتوقع التقرير ارتفاع أسعار العقارات الفاخرة بشكل عام بنسبة تقارب الـ2% في 25 مدينة عالمية، بانخفاض من 5.2% في عام 2022، إلا أن التوقعات الخاصة بنمو الأسعار في دبي بأكثر من 10% تعكس نظرة إيجابية لهذا القطاع في الإمارة. بينما أكد تقرير لشركة «يونيك بروبرتيز»، أنّ تدفق الأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية، قد حفز نمو قطاع العقارات الفاخرة في دولة الإمارات، حيث تضم دبي، التي حازت مؤخراً على تصنيف ثاني أفضل مدينة للمغتربين في العالم، ما يقارب 70 ألف مليونير، مع توقعات بتدفق المزيد من الأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية ممن يسهمون في دعم نمو قطاع العقارات الفاخرة في الإمارات بشكل أكبر.

وقال المؤسِس والرئيس التنفيذي لشركة «يونيك بروبرتيز»، أراش جليلي: «شهدنا العام الجاري زيادة كبيرة في الطلب على العقارات الفاخرة في المواقع الأكثر شهرة في دبي. وتحتل نخلة جميرا مكانة رائدة بين هذه المواقع، نظراً لشعبيتها الكبيرة كونها تضم أفخر المنازل والعقارات الشاطئية».

في السياق نفسه، قال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «أمنيات»، مهدي أمجد، إن «الطلب على سوق العقارات الفاخرة في الإمارة، أعلى من المعروض، لاسيما مع تزايد أعداد الأثرياء من شتى دول العالم، الذين وجدوا في دبي كل متطلبات الأمن والأمان والحياة الفارهة، ومحركات تأسيس وتطوير الأعمال في شتى القطاعات»، متوقعاً استمرار أداء سوق العقارات الفاخرة، والنمو المستدام وفقاً للمعطيات الحالية، ومؤكداً على أن الطلب على العقارات الفاخرة تحديداً سيكون أعلى بكثير مما نشهده حالياً، حيث نشهد طلباً متصاعداً من أثرياء أوروبا وأميركا والصين وغيرها.

من جانبها، قالت الشريك التنفيذي في شركة «لوكسبيتات سوثبيز إنترناشيونال ريالتي»، هوني ديلامي: «يسعى العملاء من ذوي الملاءة المالية العالية الذين يشترون منزلهم الثاني أو الثالث أو ينتقلون إلى دبي، للحصول على حلول جاهزة لتوفير الوقت والجهد بدلاً من بناء منزل جديد أو تجديد العقار»، مشيرة إلى أن هذه الفئة مستعدة لدفع أكثر من 100 مليون درهم لشراء منزلهم الجديد.