«المالية»: طلب قوي على المزاد السادس لسندات الخزينة

أعلنت دولة الإمارات ممثلة بوزارة المالية، بصفتها الجهة المصدرة، وبالتعاون مع المصرف المركزي، بصفته وكيل الإصدار والدفع، عن نتائج المزاد السادس لإصدار سندات الخزينة (T-Bonds) المقوّمة بالدرهم الإماراتي، وذلك ضمن برنامج إصدار سندات الخزينة بقيمة تسعة مليارات درهم لعام 2022، كما تم نشره في تقويم سندات الخزينة في وقت مسبق من العام الجاري. وأفادت وزارة المالية بأن المزاد السادس لبرنامج سندات الخزينة، شهد طلباً قوياً من قبل البنوك الستة، الموزعين الأساسيين، حيث تم استلام عطاءات بقيمة 6.72 مليارات درهم، وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 4.5 مرات.