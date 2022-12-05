«طيران الإمارات» تستأنف تشغيل «العملاقة» إلى نيوزيلندا

اعلنت شركة طيران الإمارات عن وصول طائرتها «A380» العملاقة إلى مطار أوكلاند الدولي النيوزيلندي، وذلك للمرة الأولى منذ أن توقفت في فبراير 2020، ما يُعتبر مؤشراً قوياً على نمو الطلب على السفر من نيوزيلندا وإليها.

وأفادت الشركة بأن رحلتها من دبي إلى أوكلاند دون توقف، لقيت استقبالاً حافلاً في مطار أوكلاند الدولي قبيل بدء أول صيف مفتوح بالكامل في البلاد منذ جائحة فيروس كورونا.

ولفتت «طيران الإمارات» إلى أن رحلتها رقم «ئي كيه 448» تقلع يومياً من مطار دبي الدولي في الساعة 10:05 صباحاً وتصل إلى أوكلاند في الساعة 11:05 من صباح اليوم التالي بالتوقيت المحلي، لتستعيد الرحلة لقب أطول مسار على شبكة خطوط «طيران الإمارات»، ومسافته 14 ألفاً و200 كيلومتر، مع وقت طيران تقديري أقل بقليل من 16 ساعة من دبي إلى نيوزيلندا، و17 ساعة و15 دقيقة في رحلة العودة إلى دبي، ما يجعلها واحدة من أطول الرحلات الجوية التجارية المنتظمة من دون توقف في العالم.

وذكرت «طيران الإمارات» أنها تخدم نيوزيلندا منذ 19 عاماً، وواصلت خدمة تلك الدولة، من خلال ربطها والعالم برحلات يومية، إضافة إلى خدمات «الإمارات للشحن الجوي»، ذراع الشحن الجوي التابع لها، التي تنقل الواردات والصادرات الأساسية.

ولفتت الناقلة إلى أن تجربة طائرة «A380» لا تزال تحظى بتفضيل المتعاملين، حيث توفر 14 جناحاً خاصاً في الدرجة الأولى، و76 مقعداً يتحول إلى سريرٍ مستوٍ في درجة الأعمال، وأكثر من 400 مقعد مريح في الدرجة السياحية.

وأكدت «طيران الإمارات» أنها تواصل تسريع نشر طائراتها A380 تدريجياً لتلبية الطلب المتزايد على السفر الجوي، إذ تخدم هذه الطائرات العملاقة حالياً 37 وجهة في 25 دولة، وسيصل عدد الوجهات التي تخدمها إلى 42 وجهة في مارس 2023.

