2000 مشارك من 60 دولة في الـ «The Big 5»

أعلنت «دي إم جي إيفنتس»، الجهة المنظمة لمعرض «The Big 5» المتخصص في قطاع البناء، عن انطلاق الدورة 43 من المعرض، اليوم، في مركز دبي التجاري العالمي، لاستكشاف استعدادات قطاع البناء للتعامل مع التطورات المستقبلية.

وتضم الفعالية السنوية ستة معارض متخصصة تغطي منظومة القطاع بالكامل، كما يشهد المعرض انطلاق النسخة الأولى من فعالية «Eveything Architecture» التي تجمع أبرز الجهات الفاعلة في مجتمع العمارة والتصميم.

ووفقاً للجهة المنظمة، يستقطب المعرض أكثر من 2000 مشارك من 60 دولة مع 20 جناحاً وطنياً، كما يتضمن مشاركة عُمان، باكستان، وسنغافورة للمرة الأولى، ليجمع أبرز الجهات الفاعلة على امتداد سلسلة القيمة في قطاع البناء.

وستنظم ضمن المعرض سلسلة معارض وجلسات حوارية تخصصية وقمم رفيعة المستوى، فضلاً عن عروض تقديمية حول أبرز التحديات التي تواجه القطاع، وتحفز على اعتماد الحلول التقنية وتعزيز الاستدامة.

وقال نائب الرئيس الأول لشؤون البناء لدى «دي إم جي إيفنتس»، بن جرينيش: «يتناول المعرض بدورته لعام 2022 جميع جوانب قطاع البناء الذي يسعى إلى ريادة جهود الاستدامة لمواجهة التغير المناخي، وتفعيل التعاون بين القطاعات، وتلبية التوقعات المجتمعية المتنامية، وتعزيز التنوّع واعتماد الحلول التقنية».