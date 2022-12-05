الإمارات تؤمّن 40% من واردات اليابان النفطية في أكتوبر الماضي

بلغت واردات اليابان النفطية من الإمارات 33.93 مليون برميل، أي 40.1% من إجمالي الواردات في أكتوبر 2022، لتتصدر موردي النفط إلى اليابان، وفقاً لبيانات وكالة الموارد الطبيعية والطاقة التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية.

واستوردت اليابان في أكتوبر 84.58 مليون برميل، كانت حصة النفط العربي فيها 94.7%، أي 80.10 مليون برميل، مصدرها: الإمارات، السعودية، الكويت، قطر، البحرين، عُمان.

وجاءت بقية الواردات من أميركا الوسطى والجنوبية بنسبة 0.8%، وجنوب شرق آسيا 0.8%، وإفريقيا 0.6%، وأوقيانوسيا 0.3%.