بالورود والأعلام.. مطار الشارقة يحتفل مع مسافريه بمناسبة عيد الاتحاد الـ 51

احتفالاً بذكرى عيد الاتحاد الواحد والخمسين لدولة الإمارات، استقبل موظفو مطار الشارقة المسافرين بالورود والأعلام والهدايا، وشاركوهم فرحتهم بهذه الذكرى الغالية.

وتضمنت أجواء الاحتفالات تزيين قاعات المسافرين ومبنى المطار بالأعلام، إضافةً إلى رقصة الفرقة الحربية الشعبية والتي تعتبر جزءاً من التراث الأصيل للثقافة الإماراتية، كما قام طاقم المطار بتوزيع الهدايا والأعلام والحلويات على المسافرين.

بدورهم، عبّر المسافرون عن فرحتهم بهذه الأجواء المميزة التي تعكس روح الانتماء وتجديد الالتزام بمسيرة الاتحاد الواعدة وعنوانها الوفاء والعطاء، موجّهين التبريكات والتهاني إلى حكام دولة الإمارات بهذه المناسبة العظيمة وإلى الشعب الإماراتي وجميع المقيمين على هذه الأرض الطيبة.