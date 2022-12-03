«اتصالات من &e» تطلق برنامج الشركات الناشئة الإماراتية

أعلنت «اتصالات من &e»، أمس، عن تعاونها مع وزارة الاقتصاد لإطلاق «برنامج الشركات الناشئة الإماراتية»، والذي يشمل خصومات تصل إلى 50% على مجموعة من خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للشركات الإماراتية الناشئة المسجلة في البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التابع لوزارة الاقتصاد، وذلك بالتزامن مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ51.

وتُعد هذه الخدمات الحصرية جزءاً من جهود الشركة لدعم البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي يمثل منصة تقدم لروّاد الأعمال الإماراتيين عدداً من المبادرات والخدمات المتكاملة والمتميزة لرفد أعمالهم بممكنات النمو وتطوير أعمالهم وأدوات الوصول إلى السوق، من خلال سلسلة شراكات واسعة ومتنامية مع مؤسسات من القطاعين الحكومي والخاص في مختلف المجالات.

وقال وكيل وزارة الاقتصاد، عبدالله آل صالح، إن الشراكة مع «اتصالات من &e» ستدعم رواد الأعمال الإماراتيين، إذ تقدم لهم المبادرة الجديدة مجموعة شاملة من الخدمات التي تراوح بين تأسيس الشركات والحلول الرقمية وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأساسيات الاتصالات وغيرها.

وأضاف أنه يمكن لأعضاء برنامج الشركات الناشئة الإماراتية أيضاً الوصول إلى خدمات استشارات الأعمال المتخصّصة، إلى جانب العروض الخاصة على جميع خدمات تأسيس الأعمال، واستضافة الشركات في الأحداث التي تنعقد ضمن مجتمع الأعمال، وغيرها.

من جهته، قال نائب الرئيس الأول للشركات الصغيرة والمتوسطة في «اتصالات من &e»، عصام محمود، إن العروض الجديدة ستشمل تلبية الاحتياجات الرقمية للشركات بما في ذلك باقات الهاتف المتحرك ضمن خصومات تصل إلى 50% على مختلف حلول الاتصالات، وإدارة المواقع الإلكترونية، وتطبيقات مايكروسوفت، وغيرها.