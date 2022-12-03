محال تطرح مشغولات ذهبية بألوان علم الدولة بمناسبة عيد الاتحاد

سجلت أسعار الذهب نهاية الأسبوع الماضي، ارتفاعات راوحت بين 4 و5.25 دراهم لمختلف العيارات مقارنة بأسعارها نهاية الأسبوع السابق عليه، بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة.

ورصدت «الإمارات اليوم» في جولة بالأسواق، طرح متاجر عدة مشغولات ذهبية تتضمن ألوان علم دولة الإمارات، إلى جانب مشغولات أخرى تتضمن تصاميم لأبرز معالم الدولة، وذلك بمناسبة عيد الاتحاد الـ51 للدولة.

وقال مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات لـ«الإمارات اليوم»، إنه على الرغم من الارتفاعات السعرية الجديدة للذهب، إلا أن الأسواق شهدت تحسناً في الطلب على المشغولات.

وتفصيلاً، بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 218.25 درهماً نهاية الأسبوع الماضي، بارتفاع قيمته 5.25 دراهم، مقارنة بسعره في نهاية الأسبوع السابق عليه، فيما سجل سعر الغرام من عيار 22 قيراطاً 205 دراهم، بزيادة قدرها 5 دراهم. ووصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 195.5 درهماً، بارتفاع بلغ 4.75 دراهم، في حين وصل سعر الغرام من عيار 18 قيراطاً إلى 167.5 درهماً، بزيادة بلغت أربعة دراهم.

إلى ذلك، قال مدير شركة «دهكان للمجوهرات»، جاي دهكان، إن عدداً من الشركات العاملة في سوق المجوهرات طرحت مشغولات ذهبية ومجوهرات عبر محالها تتضمن ألوان علم دولة الإمارات أو تصاميم لأبرز المعالم في الدولة ضمن الاحتفالات بعيد الاتحاد الـ51.

وأضاف أن تلك الطرز الجديدة من المشغولات تتيح للمتعاملين مجالاً لشراء هدايا تعبر عن المناسبة.

وأكد دهكان أنه على الرغم من الارتفاعات السعرية الأخيرة الذي سجلها المعدن الأصفر، إلا أن الأسواق شهدت تحسناً تدريجياً في الطلب على المشغولات الذهبية، بدعم من عودة الإقبال على شراء الهدايا مع بداية عطلة عيد الاتحاد، إضافة إلى مواكبة الإجازة لموعد تسليم رواتب الموظفين، ما أسهم في زيادة الإقبال على الأسواق.

من جهته، اتفق مدير شركة «جوهرة بغداد لتجارة الذهب والمجوهرات»، انتصار ورد، مع دهكان، في أن الأسواق شهدت أخيراً تحسناً في مبيعات المشغولات، متوقعاً أن ترتفع وتيرة الطلب خلال الأيام المقبلة.

واعتبر أن فترة إجازة عيد الاتحاد الطويلة نسبياً، تُعد من المؤشرات الإيجابية لدعم الطلب بمعدلات أكبر رغم ارتفاع الأسعار.

بدوره، قال مدير شركة «ريكيش للمجوهرات»، ريكيش داهناك، إن طرح منتجات ذهبية في الأسواق بألوان علم الدولة يوفر للمتعاملين مجالاً لشراء هدايا مختلفة تواكب الاحتفاء بعيد الاتحاد، مشيراً إلى أن ذلك دعم الطلب في الأسواق.